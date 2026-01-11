Преслава отново на екзотична екскурзия
Странният вид на фолкфурията не е част от нов клип или някаква приумица, а е просто и забавно решение на неприятен проблем. Оказва се, че женската банда, която събира слънце по плажовете на екзотичната страна, забравя лосиона си за слънце. Изглежда всички разчитат само на едно мазило и няма от къде да си вземат ново, затова веднага стигат до план Б.
Мацките намират природосъобразно и екологично решение на проблема, като просто си откъсват няколко листа и си пробиват дупки за очите и устата, за да си пазят лицата от горещите лъчи на слънцето, пише HotArena.
