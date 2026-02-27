Преслава отново вдигна летвата
Изпълнителката се изфука със скъпарския аксесоар на едно от последните си участия в столична чалготека, където забавлява студенти и почерпени любители на фолкритмите.
Бижуто на лявата й ръка поразително прилича на класически луксозен ръчен часовник на световноизвестна швейцарска марка. Аксесоарът е значим модел в историята на часовникарството, защото е първият автоматичен хронометър с дата в отделен прозорец на циферблата (от 1945 г).
Моделът се произвежда в широка гама от размери от 28 до 41 милиметра, материали и стилове, като сините варианти са сред най-популярните поради , елегантния си и универсален вид. Преслава е избрала точно варианта със син циферблат, който веднага се забелязва, пишат от HotArena.
Синият циферблат може да бъде в различни нюанси, от ярък до по-тъмен, и да променя отблясъците според светлината. Експерти казват, че се съчетава отлично с класически метални гривни и е подходящ както за всекидневно носене, така и за официални случаи. Сред другите му характеристика е, че има самонавиващ се механизъм, с висока точност, много, устойчив е на надраскване и е трудно се поддава на корозия.
Това е един от най-популярните мъжки модели със син циферблат, известен с отличната си четливост, устойчивост и класически дизайн, но любопитното за него е, че масово се носи и от жени.
В публичното пространство циркулира информация, че хонорарът от едно участие на Преслава е около 6000 евро, така че не е никакъв проблем за фолкпевицата да си го купи. Другият вариант е да й подарък, като погледите са насочени към приятеля й Павел, който е и баща на дъщеричката й.
Преди много време се появи снимка, на която изпълнителката носи диамантен часовник. Това беше разпространена информация, че аксесоарът й е подарък от тогавашния й приятел, който се бръкнал надълбоко, за да го закупи за рождения й ден.
Години по-късно отново се заговори, че Преслава носи скъп часовник, като тогава се завъртя името на настоящия й приятел Павел, като човека, който й е подарил бижуто. Но дори и без да получава подаръци, Преслава сама с лекота може да си позволи да си купува скъпи часовници.
