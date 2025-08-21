Новини
Преследват Благой Георгиев за "Ергенът"
Автор: Екип Burgas24.bg 17:21Коментари (0)88
©
Кастингите за новия сезон на "Ергенът“ вървят с пълна сила.

Най-желан за "Ергенът“ бил Благой Георгиев – Джизъса. От медията буквално го преследвали с оферти и били готови да му дадат солиден хонорар, но бившият футболист категорично отказал. Причината – сериозната му връзка, която, по думите му, не би жертвал за нищо. "Няма да си търся жена по телевизията.“

Вторият, в когото се целят за "Ергенът“, е друг скандален футболист – Георги Йомов. 28-годишният бивш играч на "Славия“ и ЦСКА обаче също не е лесен за убеждаване. Въпреки че е със спрени права заради допинг и в момента няма доходи, Йомов първоначално отказал участие, защото е обвързан с приятелката си Александра. Продуцентите обаче не се отказват – предлагат му хонорар от 100 000 лева и се надяват финансовата примамка да го накара да размисли.

Другата звезда, с която се водят тежки преговори, е актьорът Филип Буков. Той искал точно 100 000 лева за участие, докато от шоуто били готови да му броят максимум 30 000. Засега двете страни са в задънена улица.

Любопитното е, че в подбора на "ергени“ активно участва и Мартин Николов – Елвиса. След участието си в сезон 4, той се сближил изключително много с продуцента Ники Николов и двамата заедно отсичали кои кандидати стават и кои да бъдат зачеркнати. Именно Елвиса бил категорично против нов "чичак“ във формата и по тази причина 42-годишният волейболист Боян Йорданов останал само резерва.

В момента сериозни преговори се водят с още трима кандидати за "ергени“ – популярна звезда и двама бизнесмени. Единият живее в САЩ, другият е сомелиер в Дубай, а третият – хотелиер в Англия. Идеята е сезонът да покаже конкуренция между мъже с различен опит и подход към жените.

Снимките са насрочени за януари, февруари и март 2026 г., отново в Азия. Най-вероятно локацията ще е Шри Ланка, но се обсъждат още Тайланд, Малайзия и Виетнам. До октомври продукцията трябва да финализира избора на тримата нови "ергени“. Дотогава върви и кастингът за дами, който се провежда онлайн. Живите срещи с кандидатките ще бъдат в началото на есента, пише "Ретро“.



