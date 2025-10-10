ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Престои му операция?
По думите на очевидци Геро е отслабнал толкова много, че всяко допълнително сваляне би било стряскащо. Гости на рождения ден на Димитър Рачков, разказват, че актьорът е бил неузнаваем – изглеждал изключително слаб. Вниманието на всички обаче било привлечено от друго – в областта на корема и кръста му имало забележимо увиснала кожа.
Това е напълно нормално след рязко и бързо отслабване, когато тялото няма време да се прибере само. Именно заради това, според хора от обкръжението му, актьорът вече обмисля следващата крачка – абдоминопластика. Това е операция, при която хирургът премахва излишната увиснала кожа от корема. При хора, които са отслабнали драстично, тази кожа не може да се прибере сама и остава като гънки, които не само са неестетични, но и пречат на комфорта в ежедневието. Справка в сайта на Александровска болница показва, че цената на процедурата в 5060 лева.
Процедурата се извършва под пълна упойка и трае няколко часа. След това следва възстановителен период, през който пациентът трябва да пази щадящ режим. Лекарите обясняват, че това е единственият начин тялото да изглежда нормално след толкова голяма загуба на килограми. Без подобна намеса увисналата кожа може да доведе и до здравословни проблеми – като възпаления и трудности при движението.
По всяка вероятност Геро ще се довери на български специалисти, както направи и при операцията за отслабване. Известният актьор от години подчертава, че вярва в родната медицина и предпочита да бъде наблюдаван и лекуван тук. Все повече българи обаче избират да се оперират в Турция – заради агресивната реклама и обещанията за бързи резултати.
Новината за предстоящата му операция вече обикаля артистичните среди. На купона при Рачков приятелите на актьора били разделени – едни смятали, че така ще завърши процесът на промяната и Геро ще изглежда съвсем подмладен, а други го съветвали да изчака. Самият той обаче бил категоричен, че иска да приключи с увисналата кожа, която му създавала дискомфорт и го карала да се чувства неуверен, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1342
|предишна страница [ 1/224 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Силвена Роу: 70% от младите в България имат инсулинова резистентн...
08:45 / 10.10.2025
Рени отново отмени концерт, злобата я съсипа
23:00 / 09.10.2025
Скандален клип с участничка в "Стани богат"
22:59 / 09.10.2025
Почина легенда на Холивуд
22:19 / 09.10.2025
Жени Живкова с драстична промяна във външния си вид
22:19 / 09.10.2025
Приятелят на Стефани настоява за аборт?
22:18 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Санират още осем блока в Бургас
11:11 / 09.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
Полиция нахлу в Община Несебър и офисите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
15:57 / 08.10.2025
"Лукойл" вече има купувач?
13:20 / 08.10.2025
Почина Марин Маринов
20:40 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета