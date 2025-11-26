2026-а е годината, която поставя началото на съвсем нов етап за човечеството. Това споделя топ астрологът Венета Матева. През 2026 г. планетите окончателно ще навлязат в новите си позиции и това ще бележи истинското начало на нещо ново за нашата планета, споделя тя."Най-бавната планета – Плутон, вече една година се движи във Водолей. Престоят й там ще продължи още 19 години и ще донесе големи технически открития, напредък в електрониката, алтернативната медицина, изкуствения интелект и множество иновации.Нептун и Сатурн през следващите две години ще изведат на преден план нови лидери и ще отстранят онези, които вече не могат да се справят с динамиката на новото време", обяснява астроложката. Уран пък започва своето пътешествие в Близнаци – нещо, което не се е случвало от 84 години. В тази връзка се очаква силен подем в комуникациите, транспорта, социалните мрежи и автомобилостроенето. А Юпитер ще разпредели своите дарове между два знака: през първата половина от годината ще бъде в Рак, а през втората – в Лъв."Тези космически събития никога не са се случвали в подобен синхрон. Това е началото на нов етап в еволюцията на човечеството. Не се очертават епидемии от болести, а медицината ще бележи технологичен напредък",прогнозира Венета Матева. Важно е да се знае, че 2026 г. ще внесе най-съществени промени при родените в първите 10 дни на зодиакалните знаци."Плутон ще трансформира живота на родените в първа декада Овен, Близнаци, Везни и Водолей – глобални промени в професията или личния живот.Съветът ми е да не се съпротивляват на различното – то ще замени стари модели на живот. Нептун и Сатурн ще донесат промени при родените в първа декада Овен, Близнаци, Лъв, Стрелец и Водолей. Очакват ги възможности за повишение и кариерно развитие. Нека се изкачват смело по стълбицата към успеха.Уран ще внесе новости при родените в първа декада Овен, Близнаци, Лъв, Везни и Водолей. А тъй като част от тях са повлияни и от Плутон, 2026 г. ще бъде година на силни житейски промени.Юпитер през първите шест месеца ще носи късмет на Телец, Рак, Дева, Скорпион и Риби. През вторите шест месеца – на първа и втора декада Овен, Близнаци, Лъв, Везни и Стрелец", пояснява астроложката.Лошите новине са свързани с цените и инфлацията. Според Матева поскъпването ще продължи през първите шест месеца на годината. Причината е спекула, не самото евро.Стрес ще има през първите три месеца. От април ще настъпи яснота и регулация.Цените на имотите растат заради голямото търсене. До края на юни 2026 г. ще се оформи новата финансова система, която ще стабилизира пазара. Понижения са малко вероятни, но нов скок също не очаквам през втората половина", коментира тя пред Mila.bg.