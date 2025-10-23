ЗАРЕЖДАНЕ...
При Дядо Коледа заваля първия сняг
© Santa Claus’ TV
Любимото място на Дядо Коледа е изпълнено с хиляди коледни елхи от всички възрасти. Това вълшебно място, вече разположено точно до селото на Дядо Коледа във Финландия, е мястото, където Дядо Коледа обича да ходи, за да се отпусне и да се наслади на природата вече е в своята снежна премяна.
