Приключение със слот играта Pirates’ Plenty Battle for Gold

© Pirates’ Plenty Battle for Gold е нова слот игра от Redtiger, която вече можем да открием и изпробваме в казиното на WINBET. Както ни говори името ѝ, тази ротативка ще ни позволи да се почувстваме като същински пирати, кръстосващи океани и морета в търсене на следващата голяма плячка.



Red Tiger е разработчик на казино игри, базиран в Малта. Компанията функционира от 2014 година и печели все повече симпатиите на потребителите. Носител е на множество награди, а най-добрите ѝ продукти могат да бъдат открити на winbet.bg и в момента.



Почувствайте се като истински пират



Първото впечатление, което ще добиете от Pirates’ Plenty Battle for Gold, е свързано с красивия и атрактивен дизайн на играта. Дори най-взискателните потребители ще се убедят, че в това отношение Red Tiger са свършили превъзходна работа. Всеки един елемент от игралния интерфейс е добре изпипан, което ще ви предразположи за едно приятно изживяване. И надяваме се - печелившо.



Самият слот се играе във формат 5х4 - пет рила и четири редици със символи. На екрана пред вас ще забележите пиратска карта, показва къде се намира корабът ви. Това е функцията Island Row, при която вашият кораб ще се придвижва близо до целта всеки път, когато изтеглите символа, представляващ карта. Когато корабът ви достигне дестинацията, тогава ще отключите нова редица със символи, а линиите за игра ще се увеличат от 20 на 30.



Wild Monkey е друга интересна функция в Pirates’ Plenty Battle for Gold. Когато тя е активирана, на екрана ще се появи маймунката на кораба, която ще обиколи макарите и ще прибере всички нископлащащи символи. След това ще последва повторно завъртане, където ще можете да се възползвате от по-добре плащащи елементи.



Интригуваща е и функцията Battle Spin. Тя се задейства когато съберете три battle spins скатера при едно и също завъртане. Това ще ви донесе безплатни врътки, а в играта се намесват и множители на печалбата.



Не изпускайте от погледи и специалните “огнени" символи. Когато изтеглите такъв, едно или повече оръдия ще направят изстрел. Ако някоя от амунициите падне върху риловете, тогава ще се превърнат в уайлд. Възможно е да спечелите и безплатно завъртане.



Можем да заключим, че Pirates’ Plenty Battle for Gold е една атрактивна ротативка на Red Tiger, която ще ви впечатли не само с красивия си дизайн, но и с някои страхотни функционалности и бонус режими.



