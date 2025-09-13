ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Приложение на телефона изчислява средната скорост, с която се движи автомобилът ни
Ползването на функцията е много лесно – включвате я от бутона в горната част на екрана и след това, ако се намирате в контролиран участък, ще получите информация за неговата дължина, допустима средна скорост, средна скорост на шофиране в участъка, изминато разстояние и местоположение. Ще видите карта с вашето местоположение в реално време, както и скоростта ви на движение в момента.
Показва се и предупреждение, ако превишите допустимата средна скорост. След навлизане в контролиран участък отчитането на средната скорост ще започне автоматично. В приложението се уточнява, че функционалността е информационна, а активирането й и извършването на настройки могат да се правят само при спрял автомобил. Новата опция може да се ползва само от потребители на A1, които са инсталирали в телефона си приложението “Моят А1" и се впишат в него със своята регистрация.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите н...
13:04 / 13.09.2025
Въпрос в "Стани богат" разгорещи мрежата
22:58 / 12.09.2025
Прецедент в "Игри на волята"! Подобно нещо никога не се е случвал...
22:57 / 12.09.2025
Деси Слава избра спокойствието и си купи къща в Пловдив
19:20 / 12.09.2025
Шеф Шишков заплаши популярен влогър: Да си извади ограничителна з...
19:20 / 12.09.2025
Водещата на тотото се сгоди
17:28 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:57 / 12.09.2025
Млад австриец загина при инцидент в Царево
14:22 / 11.09.2025
Помните ли Брук от "Дързост и красота"? Ето как изглежда тя днес
15:44 / 11.09.2025
Скандал в "Игри на волята"
15:03 / 12.09.2025
Няма страшно! Премахнаха изплувалия на Северния плаж в Бургас дрон
17:25 / 12.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета