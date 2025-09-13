Новини
Приложение на телефона изчислява средната скорост, с която се движи автомобилът ни
Автор: Екип Burgas24.bg 15:50
©
Очакваме Waze всеки момент да добави поддръжка за новите зони с измерване на средна скорост на движение в контролирани участъци на пътя с ТОЛ камери, но популярното приложение беше изпреварено от неочаквана посока – A1. Тази функционалност вече е факт в новата версия на приложението “Моят A1" с номер 4.3.0, която вече може да се изтегли за Android / App Gallery и iOS.

Ползването на функцията е много лесно – включвате я от бутона в горната част на екрана и след това, ако се намирате в контролиран участък, ще получите информация за неговата дължина, допустима средна скорост, средна скорост на шофиране в участъка, изминато разстояние и местоположение. Ще видите карта с вашето местоположение в реално време, както и скоростта ви на движение в момента.

Показва се и предупреждение, ако превишите допустимата средна скорост. След навлизане в контролиран участък отчитането на средната скорост ще започне автоматично. В приложението се уточнява, че функционалността е информационна, а активирането й и извършването на настройки могат да се правят само при спрял автомобил. Новата опция може да се ползва само от потребители на A1, които са инсталирали в телефона си приложението “Моят А1" и се впишат в него със своята регистрация.








