Твърди се, че херцогът на Йорк Андрю може да се премести в занемарена изоставена "ферма" в имението Сандрингам. Според информация на Daily Mail фермата "Марш", разположена западно от основното имение в провинцията, собственост на неговия брат Чарлз, е сред обсъжданите варианти за негово настаняване, след като напусне "Роял Лодж".Източник, цитиран от The Sun, твърди, че имотът, в който се предвижда да заживее Андрю, в момента е необитаем и изисква значителни ремонтни дейности. Според същия източник докато сградата не стане годна за обитаване, е малко вероятно той да напусне настоящия си дом. Новото място е описано като много по-малко и е сравнявано с "кутия за обувки" на фона на сегашното му жилище с 30 стаи.Смята се, че Андрю е проявявал първоначално интерес към вилата "Ууд Фарм", където принц Филип е прекарал годините си след оттеглянето от обществения живот. По този вариант обаче е имало колебания, тъй като подобно настаняване би могло да бъде възприето като прекалена близост до останалите членове на кралското семейство.Иначе "Марш" разполага с дървена входна порта и се намира на кратко разстояние северно от бившия дом на баща му, в близост до природния резерват "Дерсингам Бог". Имотът разполага с алея, две стаи, кухня и няколко стопански постройки. Според източници един от основните фактори, които забавят напускането на Андрю от "Роял Лодж", е голямото количество вещи и натрупан безпорядък в сегашния имот.Приятели на бившия херцог на Йорк споделят, че е малко вероятно той да се установи постоянно в Норфолк. По техни думи е възможно да се премести в Близкия изток, където поддържа дългогодишни бизнес контакти. Според някои от тях Бахрейн се разглежда като вероятна дългосрочна дестинация за Андрю.