|Принц Хари почете дядо си
Приятелят на херцога на Съсекс изчакал крал Чарлз и кралица Камила да си тръгнат, преди да остави венеца, пише Tialoto.bg.
В писмото Хари е написал топли думи за покойния си дядо, принц Филип, който почина през 2021. Принцът тихо отдаде почит на загиналите ветерани и на своя любим дядо, който се е сражавал във Втората световна война.
Почитта беше отдадена на Мемориала на звездата на Бирма в Националния мемориален дендрариум в Стафордшир, Англия, на 15 август. Бащата на Хари, крал Чарлз III, поведе церемонията по-рано същия ден.
За 40-годишния Хари темата е изключително близка до сърцето му. Той самият е бил армейски офицер и е служил два пъти в Афганистан.
В посланието до дядо си Хари е използвал собствена бланка с буква "H“, своята похвала за военнослужещите от "Забравената армия“, чиято "смелост и издръжливост в кампанията в Далечния изток бяха всичко друго, но не и забравени“.
Той пише още, че службата им "в джунглите и планините... е била белязана от упоритост, единство и жертвоготовност“.
След това Хари отдал трогателна, лична почит към покойния си дядо Филип, който почина на 99-годишна възраст.
"За мен тази годишнина носи допълнително значение. Покойният ми дядо, принц Филип, херцог на Единбург, е служил в Тихоокеанската армия. Той говори с тиха смиреност за тези години, но знам колко дълбоко е уважавал всички, които са стояли до него в този театър на военните действия.
Днес, докато мисля за него, мисля и за всеки от вас, за споделените трудности, изкованите връзки и наследството, което оставяте.“
