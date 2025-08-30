Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Принц Хари се завръща във Великобритания
Автор: ИА Фокус 11:30Коментари (0)0
©
Принц Хари ще посети Обединеното кралство следващия месец, за да присъства на церемония по връчване на благотворителни награди, предаде ITV.

Това ще бъде първото му посещение във Великобритания от май, когато загуби обжалването си срещу Министерството на вътрешните работи относно решението за понижаване на степента му на сигурност. Хари ще посети страната без Меган Маркъл и децата им, след като в отговор на решението на съда заяви, че "не може да си представи свят, в който да върне съпругата и децата си обратно във Великобритания“.

Принцът твърди, че не е безопасно за семейството му да дойде в страната му поради мерките за сигурност, които му се предоставят, когато е във Великобритания.

Наградите WellChild ще се проведат в Лондон на 8 септември, което съвпада с третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II. Херцогът на Съсекс е патрон на WellChild, която подкрепя тежко болни деца, от 17 години. Той ще прекара време с всеки носител на наградата и техните семейства на прием преди церемонията, преди да връчи наградата за вдъхновяващо дете (на възраст от четири до шест години) и да произнесе реч.

"Винаги е привилегия за мен да присъствам на наградите WellChild и да се запозная с невероятните деца, семейства и професионалисти, които ни вдъхновяват всички със своята сила и дух“, заяви Хари.

През януари той помоли хората да номинират вдъхновяващи деца и млади хора със сложни медицински нужди за награди.

Благотворителната организация коментира, че херцогът на Съсекс "е изиграл важна роля в подпомагането на WellChild да набере както осведомеността, така и жизненоважни средства, включително лични ангажименти, за да помогне на семействата да получат необходимите им грижи“.



Още по темата: общо новини по темата: 807
30.08.2025 »
29.08.2025 »
29.08.2025 »
27.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
предишна страница [ 1/135 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
След 7 г. пауза тя се завръща
08:57 / 30.08.2025
Психиатърът д-р Веселин Герев: Страхът от неизвестното винаги е д...
09:00 / 30.08.2025
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 авг...
09:00 / 30.08.2025
Популярна водеща на Нова телевизия слиза от екран, ясно е кой ще ...
22:32 / 29.08.2025
Емануела стана жертва на измама
20:55 / 29.08.2025
Бургаски художник е сред финалистите за "Артист на годината 2025"...
17:24 / 29.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
България е втора в Европа в "срамна статистика": 37,7% от българите не могат да си позволят пълноценно хранене
19:23 / 28.08.2025
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Жена е загубила бебето си след катастрофа на същото място с фаталното АТВ
08:43 / 28.08.2025
Бургас в топ класацията по нови жилища
09:22 / 28.08.2025
Прокурор: Експертизата доказва, че сбруята на парасейлинга е била сериозно компрометирана
16:58 / 28.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Актуални теми
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
България в еврозоната
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: