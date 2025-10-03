Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Принц Уилям: Ще променя монархията, когато стана крал
Автор: Росица Чинова 09:49Коментари (0)106
© BBC
Принцът на Уелс заяви, че ще въведе промени в монархията, когато стане крал, в интервю, предава BBC. Според източници от двореца това е най-откровеното интервю на принц Уилям.

Принц Уилям разговаря с актьора Юджийн Леви в замъка Уиндзор в рамките на предаването на Apple TV+ "Неохотният пътешественик". По време на разговора Леви попита принца за бъдещата му роля като крал.

"Мисля, че спокойно мога да кажа, че промяната вече е част от моето ежедневие", казва Уилям. "Промяна за добро. Харесва ми, наслаждавам й се. Не ме е страх от нея. Напротив - вдъхновява ме. Вълнува ме мисълта, че мога да допринеса за промяна. Не крайна или радикална, а такава, каквато вярвам, че е необходима". 

Докато развеждаше Леви из някои от най-впечатляващите зали на замъка, принцът разкри и част от бъдещите си планове. Актьорът беше посрещнат от Уилям, който пристигна на срещата с електрическата си тротинетка - неговото обичайно средство за придвижване из обширния дворцов комплекс.

По време на обиколката темата естествено премина към историята и традициите на кралското семейство. "Ако не внимавате, историята може да се превърне в бреме - като котва, която ви тегли назад, задушава ви и ви ограничава", сподели Уилям.

Въпреки уважението си към традицията, той подчерта, че не се страхува да задава въпроси и да търси нови пътища - с цел монархията да остане актуална и жизнеспособна.

Разговорът навлезе в по-лична територия, като двамата обсъдиха теми като семейството, отглеждането на деца, медийния натиск, както и напрежението, породено от здравословните проблеми на съпругата му Кейт и баща му, крал Чарлз, които в последната година се бориха с рак - тема, която многократно беше тема на разговор.

"Знаете ли, тревогата и стресът, свързани със семейството, понякога наистина ме обсебват", призна Уилям. Той добави: "Ние сме отворено семейство и говорим за нещата, които ни тревожат, но никога не знаеш какви последици може да има това. Затова е толкова важно да бъдем един до друг".

В интервюто не беше засегната темата за отношенията между принц Уилям и брат му, принц Хари. Въпреки това Уилям все пак го спомена, докато разказваше за личния си опит в кралското семейство и за контрола, на който са били подложени техните родители - принцеса Даяна и крал Чарлз - по време на своето израстване.

Интервюто завърши с размисъл: "Животът е пълен с изпитания и понякога може да бъде изключително труден, но именно способността ни да ги преодоляваме ни прави това, което сме. Толкова се гордея със съпругата си и с баща си за начина, по който се справиха през последната година. А и децата ми се справиха блестящо", заключи принц Уилям. 

 









Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Никол Кидман е още по-съсипана от тази новина
09:35 / 03.10.2025
Започна войната на предаванията
09:22 / 03.10.2025
Фенове сигнализират за състоянието на Светлана Гущерова
09:03 / 03.10.2025
Много напрежение във вилата на любовта
22:59 / 02.10.2025
Змия нападна Нина Николина в Родопите
22:59 / 02.10.2025
Агент Тенев: Старостта е коварна, не съм добре!
20:19 / 02.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Прокуратурата разкри какво показва експертизата на детето от скандала в Каблешково
15:39 / 01.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!
15:14 / 02.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Актуални теми
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Катастрофи в България
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: