Принц Уилям и Кейт Мидълтън заминават за САЩ?

© Очаква се принцесата на Уелс Кейт Мидълтън и принц Уилям да посетят САЩ през юли следващата година, твърдят източници от кралското семейство.



Според кралският експерт Роб Шутър, президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да покани Кейт Мидълтън и принц Уилям на партито за 4 юли след неотдавнашното си държавно посещение във Великобритания.



Вътрешният човек каза на кралския експерт, че Тръмп иска бъдещият крал и кралица да оглавят празненството по случай 250-годишнината от Деня на независимостта.



Той твърди: "Тръмп не е спирал да говори за лъскавия вид на Уилям и звездната сила на Кейт след посещението си във Великобритания“, "Той е заслепен - иска те да са на преден план на рождения ден на Америка.“



Друг източник добави: "Тръмп мечтае за фойерверки, знамена и най-бляскавата двойка в света, която маха от балкона на Белия дом.“



Новите твърдения дойдоха дни след като принц Уилям и Кейт Мидълтън топло посрещната Тръмп и първата дама Мелания Тръмп, припомни Geo.tv.