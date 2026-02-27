Не само служителите на двореца Кенсингтън са намирали Меган Маркъл за "трудна“. Престолонаследникът принц Уилям е обвинил снаха, че е "груба“, разкрива ексклузивно Radar Online.В новата си кралска биография " Уилям и Катрин : Вътрешната история“ , авторът Ръсел Майърс разкрива как Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън са поканили Маркъл и принц Хари на мирни преговори, които бързо се влошили малко след като те се оженили през 2018 г.Биографията описва как Уилям се разочаровал от отношението на брат си и Маркъл към персонала в навечерието на сватбата им през май 2018 г. и нещата бързо се объркали след това."Беше много стресиращо време, напрежението беше високо, хората работеха на пълни обороти и като цяло се изтощаваха, опитвайки се да обсъдят всички подробности за сватбата. Уилям видя какво се случва и се извини от името на брат си неведнъж“, твърди източник."Уилям и Катрин бяха прекарали значително време в насърчаване на наистина приятна и спокойна работна атмосфера, а през тези няколко месеца тя беше напълно унищожена. Хората си тръгваха през цялото време; беше ужасно“, твърди източникът.Запознати от двореца твърдят, че принцът и принцесата на Уелс са били притеснени от ефекта, който Хари и Маркъл са оказали върху морала на служителите в екипа на двореца Кенсингтън, а също така са се опасявали, че лично те биха имали проблеми с работата с взискателния дует."В единия лагер имаше хора, които се грижеха, искаха работещите в домакинството да се забавляват, докато работят там, а от другата страна всеки ден беше нещо различно. Нищо никога не беше достатъчно добро; имаше постоянни оплаквания. Беше изтощително“, разкриват източници за Хари и бившата актриса.В рамките на няколко месеца след като Хари и Маркъл се ожениха на кралската си сватба, Уилям и Мидълтън се опитаха да убедят двойката да се отнася по-добре с персонала си, само за да прерасне това в голямо несъгласие.Уилям и Кейт поканиха младоженците в дома си през юли 2018 г., за да проведат разговор за потушаване на напрежението. В книгата се отбелязва: "Полученият разговор не вещаеше нищо добро за бъдещето“."Хари и Меган не искаха да признаят, че са отговорни за напускането на двама от личните асистенти на Меган или за общата отчаяна атмосфера, в която членовете на персонала съобщаваха, че са болни от стрес“, обясни Майърс.Той твърди: "Уилям обвини Меган, че е трудна и груба. Цялата атмосфера беше грозна“.