Принц Уилям "може да стане крал“ през следващите 6-12 месеца, твърди вътрешен човек.Роб Шутър, бивш публицист на принцеса Майкъл от Кент, твърди, че престолонаследникът може да измести баща си в много близко бъдеще, тъй като крал Чарлз може да абдикира от трона.Шутър се появи заедно с журналистката Морийн Калахан, за да проучи бъдещето на крал Чарлз III, като предположи, че най-големият му син, принц Уилям, може да се възкачи на трона в рамките на 12 месеца, пише Mirror."Време е да обърнем страницата. Говорили сме за това и преди“, каза Шутър. След това той заяви, че принц Уилям може да стане крал скоро, настоявайки: "Той вече е кралят - той е действащият крал по всичко, освен по име“, пише "Телеграф".Обръщайки вниманието си отново към Чарлз, експертът каза, че не смята, че Уилям би се "борил“, ако баща му даде Кралската ложа на Андрю на принц Хари за ползване. Андрю наскоро беше изгонен от Кралската ложа и сега живее в Ууд Фарм в имението Кингс Сандрингам в Норфолк, след като загуби кралските си титли“.