Принцеса Даяна се "завръща" , облечена с прочутата рокла на отмъщението
©
Разположен в центъра на френската столица и често сравняван с лондонския "Мадам Тюсо“, музеят вече разполага с фигури на Чарлз – днес крал Чарлз III – и покойната кралица Елизабет II. До момента липсваше само Даяна, въпреки трагичната ѝ връзка с Париж, където загина в автомобилна катастрофа през август 1997 г.
Новата восъчна фигура е облечена в копие на черната рокля на дизайнерката Кристина Стамболян, с която Даяна се появи публично през 1994 г., докато медиите следяха разпада на брака ѝ. Тя избра ефектната рокля с голи рамене в същия ден, когато в телевизионно интервю Чарлз призна, че ѝ е изневерил.
"Повече от 28 години след трагичната ѝ смърт в Париж Даяна остава ключова фигура в световната попкултура, възхвалявана за своя стил, човечност и независим дух“, заявиха от музея. Роклята, добавят от там, е символ на самочувствие и категорична женственост.
Восъчната фигура на принцесата е изложена далеч от тези на крал Чарлз и кралица Елизабет, които се намират в залата за държавни глави. "Лейди Ди“ е поставена сред личности от модата и развлеченията, като Жан Пол Готие и френско-малийската певица Ая Накамура.
Датата на представянето – 20 ноември – е и умишлена препратка към интервюто ѝ по Би Би Си, излъчено на същия ден преди трийсет години, в което тя каза: "Бяхме трима в този брак, което малко затрудняваше нещата“ – думи, насочени към Камила Паркър-Боулс, за която Чарлз впоследствие се ожени.
Сложната и високоотговорна задача по изработката на фигурата е поверена на парижкия скулптор Лоран Маламаси. От музея уточниха, че в края на живота на Даяна са обсъждали идеята за нейна фигура, но след смъртта ѝ проектът е бил прекратен, пише ladyzone.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.