Много хора я обичат с кисело мляко за закуска или за следобедно междинно хапване. Тя обаче не е просто приятна част от балансираното меню, а консумацията ѝ може да бъде ключът към защитата на мозъка и тялото от вредните ефекти на ултрапреработените храни, сочи ново проучване. Силно преработените храни, които често са с високо съдържание на наситени мазнини и захари, са свързани с неблагоприятни ефекти върху почти всички органи в тялото. Отговорът срещу тях - чиа семена.В критичен доклад, публикуван миналата година от The Lancet, се установява, че средностатистическият човек във Великобритания консумира над половината от дневния си калориен прием чрез силно преработени храни. Тенденцията вероятно може да се пренесе и в други части от земното кълбо.Нарушена връзка на червата с мозъка - решението е чиаИ това не е лоша новина само за червата ви – повишавайки нивата на затлъстяване и диабет тип 2, диета с високо съдържание на мазнини и захар може да предизвика възпаление в мозъка, увеличавайки риска от когнитивен упадък. Доказано е, че тези храни нарушават връзката между червата и мозъка, ефективно нарушавайки сигналите за ситост и насърчавайки преяждането.Малките черно-бели семена са с високо съдържание на омега-3 мазнини и са пълен източник на протеини, което означава, че съдържат всички девет незаменими аминокиселини, от които тялото се нуждае, за да функционира.Предишни проучвания са показали, че ALA (омега-3 мастна киселина, която се съдържа в изобилие в семената от чиа) може да помогне за намаляване на възпалението при пациенти с метаболитен синдром - група от състояния, включващи затлъстяване и високо кръвно налягане, които увеличават риска от диабет тип 2, сърдечни заболявания и инсулт.За да проверят дали семената могат да преобърнат щетите, причинени от вредното хранене, експерти от Федералния университет във Висоса проучват как брашното и маслото, произведени от семената, влияят на мозъка на плъхове.През първите осем седмици от проучването, публикувано в списанието Nutrition, по-голямата част от плъховете са били подложени на диета, предназначена да имитира нездравословната човешка диета с високо съдържание на свинска мас и фруктоза. Тази предварителна фаза има за цел да предизвика метаболитни промени в животните, така че те да приличат повече на общата човешка популация.Контролната група е хранена със стандартна, здравословна диета, за да могат изследователите да сравнят ефектите на семената от чиа върху различни здравни профили.През следващите 10 седмици една група продължава да се храни с диета с високо съдържание на мазнини и захар без никакви промени, докато друга група е захранвана със същото нездравословно меню, но с добавяне на масло от чиа. Трета група получава храна с високо съдържание на мазнини, допълнена с чиа брашно.След това изследователите събират проби от мозъчна тъкан за анализ. Резултатите показват ясни разлики между ефектите на чиа брашното и чиа маслото върху ситостта и маркерите за възпаление.Плъховете, които са хранени с чиа масло, показват повишена активност в специфични гени, които потискат глада. Това предполага, че чиата може да стимулира чувството за ситост чрез активиране на този път в централната нервна система. Тези гени произвеждат протеини, наречени POMC и CART, които сигнализират на тялото, че е консумирало достатъчно енергия - това води до чувство на ситост.Интересното е, че изследователите не наблюдават такава активация в групата, хранена с чиа брашно.Въпреки това и двете интервенции, изглежда, са подобрили начина, по който мозъкът реагира на лептин - хормон, произвеждан от мастните клетки, свързан с чувството на глад. В здравия мозък лептинът се свързва с определени рецептори, за да блокира глада. Но диетите с високо съдържание на мазнини потискат тези сигнали, което води до резистентност към лептин и до преяждане.Изследователите са установили, че храненето на плъхове с чиа продукти възстановява нормалното функциониране на мозъка, като успешно намалява желанието за преяждане.По начина, по който увеличават чувството на ситост, чиа семената могат да бъдат сравнени с GLP-1 лекарствата като Ozempic, Wegovy и Mounjaro, известни още като "мазнини инжекции“, които потискат апетита и водят до загуба на тегло, обобщава резултатите от проучването Daily Mail.Нездравословните диети увеличават експресията на протеин, който активира възпалението в клетките, но сега учените са открили, че чиата помага да се смекчи този ефект, като предпазва мозъчните клетки от възпалителни увреждания.Установено е, че брашното от чиа има по-защитни ефекти, като съединенията в брашното се свързват директно с рецепторите на апетита в мозъка.Екипът стига до заключението: "Консумацията на брашно и масло от чиа в комбинация с диета с високо съдържание на мазнини и фруктоза модулира изразяването на гени, свързани с механизмите на ситост и възпалителна реакция... което я прави потенциална стратегия за контрол на метаболитни заболявания, свързани с небалансирана диета".Въпреки тези обещаващи промени в мозъчната активност, екипът подчертава едно важно предупреждение - никое от животните, консумирало чиа, не е отслабнало. Една от възможните причини за това е, че те са консумирали изключително калорична диета, която може да е прикрила ползите от чиа за теглото, предполагат изследователите. И добавят, че промените в поведението при хранене и последващата загуба на тегло може да изискват по-дълъг период, за да се проявят.Консумацията на храни с високо съдържание на мазнини, сол и захар и ниско съдържание на витамини и фибри отдавна се свързва с повишен риск от сериозни здравни проблеми, включително рак, диабет тип 2 и сърдечни заболявания.