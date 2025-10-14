ЗАРЕЖДАНЕ...
Притеснителна снимка на Лео Бианки разбуни социалните мрежи
© Инстаграм
Макар че Лео не сподели как точно се е стигнало до травмата, физиономията му казва всичко – нещо се е случило, и то не особено приятно.
Спортна злополука, битов гаф или просто лош ден? Засега Бианки запазва мълчание, а последователите му в мрежата не спират да гадаят, пишат от Блицч.
Коментарите под снимката валят със светкавична скорост – от притеснени фенове до по-иронични реакции от приятели: "Пак ли се бориш с тиганите?“ или "Да не си влязъл в бой за последната пица?“
Едно е сигурно – Лео е сред най-обичаните лица от екрана и зрителите му искрено се надяват, че съвсем скоро отново ще го видят в познатата му роля – с престилка, усмивка и вкусна рецепта.
Бързо оздравяване, Лео – чакаме те обратно в кухнята!
Още по темата
/
Още от категорията
/
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
14:16
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.