Притеснителна снимка на Лео Бианки разбуни социалните мрежи и остави феновете му с куп въпроси. На кадъра популярният готвач и тв водещ е с видимо подуто око, а върху него държи ледено компресче, увито в кърпа.Макар че Лео не сподели как точно се е стигнало до травмата, физиономията му казва всичко – нещо се е случило, и то не особено приятно.Спортна злополука, битов гаф или просто лош ден? Засега Бианки запазва мълчание, а последователите му в мрежата не спират да гадаят, пишат от Блицч.Коментарите под снимката валят със светкавична скорост – от притеснени фенове до по-иронични реакции от приятели: "Пак ли се бориш с тиганите?“ или "Да не си влязъл в бой за последната пица?“Едно е сигурно – Лео е сред най-обичаните лица от екрана и зрителите му искрено се надяват, че съвсем скоро отново ще го видят в познатата му роля – с престилка, усмивка и вкусна рецепта.Бързо оздравяване, Лео – чакаме те обратно в кухнята!