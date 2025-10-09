Приятелят на Стефани настоява за аборт?

© Изгонената от Big Brother Стефани шокира всички в Къщата, като призна на живо, че е бременна. Още по-скандалното е, че според коментари в социалните мрежи нейни съселяни твърдят, че таткото е най-големият батка от Враца — човек със съмнителна слава, за когото дори родителите ѝ не искат да чуят.



Според слуховете всички в родното ѝ село Малорад били наясно кой е щастливият бъдещ татко, защото там всички се познават и неведнъж са ги забелязвали заедно. Местен жител допълва:



"Виждал съм ги да се целуват по спирката посред бял ден — не се криеха. Ама сега, като се чу за бебе, тя мълчи като риба.“



Това, твърдяха те, е Марин Илиев, както и по-късно брадърката сама потвърди. Бивш футболист и фен на високите скорости, той в момента се води безработен, известен като местен бабаит със "занимания по тънката част“. Преди време е бил и семеен.



Родителите на татуистката от Малорад били бесни. Майка ѝ буквално избухнала в сълзи, когато разбрала кой е бащата, а баща ѝ отказвал да приеме бъдещия зет, тъй като не го харесвал още от началото на връзката им. Това сериозно се отразило на отношенията между родителите и дъщерята. Въпреки това, поне в ефир, те се включиха с подкрепа, заявявайки, че винаги ще я обичат.



Близки до семейството обаче твърдят, че Марин не желаел дете и, след като тя направила тест пред него, настоявал за аборт. След излизането на Стефани от Къщата обаче той запял друга песен — заявил, че бебето било планирано и дори се бил обадил на родителите на Стефани след избухването на новината, за да говори с тях, като твърдял, че са се помирили, пишат от Хотарена.



Скандалът обаче не свършва дотук. Ширят се слухове, че разкриването на бременността от страна на Стефани изобщо не е било случайно — красавицата от селото влязла в предаването именно със стратегията да направи това скандално разкритие в ефир, с надеждата да повтори грандиозния успех на Здравко Василев от сезон 1. Припомняме, че гларусът от Приморско спечели първото издание, след като в ефир разкри, че чака бебе — нещо, което го изстреля право към голямата награда.



В социалните мрежи обаче зрителите на формата остро осъдиха поведението на бъдещата майка. В един от последните епизоди тя призна, че пуши и това според нея било "нормално“, защото имала приятелки, които също пушели по време на бременността, а на децата им "нищо не им станало“. Това изказване истински скандализира женската част от зрителите на формата.



Самият Марин признал, че не му правело добро впечатление, когато тя пуши, но обещал да се погрижи Стефани постепенно да намали цигарите, докато напълно ги спре.