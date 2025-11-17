По време на годишния форум "Жизнен клуб“ на Ротари Дистрикт 2482 – България, беше връчено най-високото обществено отличие на ротарианската общност у нас – Националната награда на Ротари България. Тази година носител е актрисата Гергана Стоянова, номинирана от Ротари клубовете Бургас – Пиргос и Севлиево .Наградата е присъдена за нейния силен обществен принос и лична мисия през последните години: срещите с ученици в цялата страна чрез мотивационните й семинари "Аз уча, вярвам, мога, знам“. С присъщата си човечност и талант да общува, Гергана Стоянова изгражда мостове към младите хора. Тя ги провокира да мислят, да търсят, да се питат кои са. Говори за корена, принадлежността, ценностите и силата да бъдеш себе си. Уроците й са безценни за подрастващото поколение и неслучайно мнозина я наричат съвременен будител.Гергана Стоянова получи статуетка изработена от проф. д-р Момчил Мирчев от Националната художествена академия и грамота, дело на калиграфа Ангела Айтовска. Те бяха връчени от Маргарита Богданова Дистрикт гуверньор 2024-2025 г. на Дистрикт 2482 - България."Ние трябва да имаме стратегия, защото имаме да се справяме с различни типове поколения. Различни типове мислене и още повече, като навлиза изкуствения интелект нашите деца са в опасност.“ сподели Гергана Стоянова.Церемонията преминава под мотото "Единни за добро“ и в духа на "Магията на Ротари“ – там, където човечността среща действието, думите се превръщат в реални промени.Журито оцени високо и втората номинация – Сдружение "Фридрих Шилер“, издигната от Ротари клуб София Сити.Повече от 30 години Сдружението обучава деца от 6 до 13 години по немски език и ги въвежда в културата и традициите на немскоезичните държави. Над 25 000 деца са преминали през програмата, създадена по инициатива на група родители, които искат да осигурят качествено ранно чуждоезиково обучение.В знак на признателност за дългогодишния принос, организацията получи грамота.Националната награда на Ротари България се връчва за пети пореден път. Предходните отличени бяха:2021 – Боянка Йонова (посмъртно)За изключителната ѝ щедрост и завещанието ѝ в подкрепа на Ротари България.2022 – Сдружение "Бизнесът за Харманли“За всеотдайна работа и доброволчество в полза на общността.2023 – Фондация "Искам бебе“За мисията им да подкрепят българските семейства по пътя към родителството.2024 – Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания“За ежедневната подкрепа на деца и родители в най-тежките моменти.Ротари Интернешънъл е световна хуманитарна организация, основана през 1905 г., която обединява над 1,4 милиона лидери и професионалисти в повече от 46 000 клуба по целия свят. Ротарианците работят за устойчиви решения в областта на общественото здраве, образованието, мира, околната среда, подкрепата на уязвими групи.В България клубовете са обединени в Дистрикт 2482 към Ротари Интернешънъл. В тях членуват близо 1800 ротарианци. Всички те насочват усилията си към инициативи, които подобряват качеството на живот и развиват местните общности.