Продадоха риба за 3.2 млн. долара
След търга, рибата незабавно е транспортирана в централния клон на верига ресторанти, където ще бъде нарязана и разпределена до различни обекти в страната.
Шефът на компанията, закупил рибата, увери, че клиентите ще плащат стандартни цени – около 500 йени на ролка суши с парчета от рекордния тон.
Тихоокеанската синя риба тон е смятана за застрашен вид, но последните години усилията за опазването на вида, включително квотите, са довели до подобряване на състоянието на популацията. В последния Червен списък видът вече е класифициран като "почти застрашен", понижение от предишния статус "уязвим", пише actualno.

