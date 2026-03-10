Бургаският изпълнител и автор Стефан Лалчев, който от години живее и преподава в един от най-елитните музикални колежи в Лондон, представи новия си сингъл "Won’t Let Go“Още в деня на премиерата си емоционална балада с кинематографично звучене бе избрана за "Песен на деня“ от популярния британски бюлетин Record of the Day, който описва проекта като "изящен кинематичен поп със силно емоционално послание“.Зад песента стои екип с впечатляващ международен опит.Музикалният продуцент Jamie Sellers е работил по проекти на световни суперзвезди като Elton John и Ed Sheeran, а мастерингът е поверен на Mike Hillier, чието портфолио включва имена като Sam Smith, Bastille и RAYE.Международната музикална преса също реагира изключително силно на проекта:Plastic Magazine (Великобритания) го определя като"магичен музикален момент, който е невъзможно да не обикнеш“.Според IGGY Magazine (Франция) песента е "почти интимно признание – любовно писмо, което не винаги се осмеляваме да изпратим, но пазим в себе си“.От Roadie Music (Бразилия) я наричат"искрен кандидат за саундтрака на любовните признания по света“.А Lost In The Manor (Великобритания) вижда в нея "история за силата да останеш верен на чувствата си, дори когато любовта изглежда недостижима“."Won’t Let Go“ вече получава сериозен радио ефир в различни държави, включително във Великобритания, Европа и САЩ, и постепенно достига до все по-широка международна аудитория. Само дни след премиерата си песента започна да се изкачва стремглаво и в българските музикални класации.Самата композиция е емоционална поп балада с модерен и мащабен звук, изградена около силен и запомнящ се припев. Песента е посветена на хората, които обичат истински, но по една или друга причина не могат да бъдат с човека до себе си. Това е история за надеждата, търпението и вярата, че любовта си струва чакането.Българската публика познава Стефан Лалчев още от първия сезон на "Music Idol“, където достига до финалната четворка. През 2008 г. печели и емблематичния конкурс "Бургас и морето“ с песента "Не знаеш“.Днес той живее и твори в Лондон, където развива кариерата си като независим артист и активно работи върху авторска музика, която постепенно намира своята световна публика .