Проговори бившето гадже на Марая Кери

© Брайън Танака проговори открито за раздялата си с Марая Кери.



Във вторник, 26.12, 40-годишният танцьор сподели дълго изявление в социалните медии относно раздялата на двойката, което според него е "взаимно“ решение между тях.



"Скъпи приятели и фенове, със смесени емоции споделям следната лична информация относно приятелската ми раздяла с Марая Кери след седем необикновени години заедно“, започва Танака съобщението в Instagram. "Нашето решение да тръгнем по различни пътища е взаимно и докато навигираме в тези отделни пътувания, го правим с дълбоко уважение и огромно чувство на благодарност за безценното време, което сме споделили. Спомените, които създадохме, и артистичните сътрудничества са гравирани в сърцето ми завинаги.“



54-годишната Кери и Танака започнаха да работят заедно през 2006 г., когато той се появи като член на турнето Adventures of Mimi на емблематичната певица и композитор. Тя потвърди връзката в интервю за Associated Press през февруари 2017 г., след като го нарече свое "гадже“. Аферата им стана видна и в реалити шоуто на Кери "Светът на Марая". Те започнаха да се срещат след раздялата на Кери с бившия й годеник, австралийския бизнесмен Джеймс Пакър.



Спекулациите за раздялата на двойката започнаха, след като Танака отсъстваше от коледното турне на Кери "Merry Christmas One and All!" в средата на ноември, съобщава People. Изданието отбеляза още, че той не празнува празниците с Кери, както обикновено, в Аспен, Колорадо.



Кери все още не е споделила собствено изявление към момента.



"Отдадеността на Марая към нейното семейство и ангажираността й към своя занаят ни вдъхновиха по време на нашето пътуване“, продължи Танака в изявлението си. "Искам да изразя своята любов и признателност към Марая и нейните невероятни деца, чиито топлина и доброта обогатиха живота ми по начини, които думите не могат да опишат“.



Певицата има 12-годишни близнаци Марокан и Монро от бившия си съпруг Ник Кенън.



Танака добави: "По време на този чувствителен момент любезно моля за вашето разбиране, поверителност и уважение. Изливането на любов и подкрепа от страна на феновете беше лъч на сила и съм изключително благодарен за насърчението, което продължава да ме издига. С нетърпение очаквам да продължа пътуването си, знаейки, че страстта ми към вдъхновението, танците и творческите изкуства ще резонират в разгръщащите се глави“.