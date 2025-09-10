ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Проговори мъжът на Кристин - хванатата в изневяра на концерта на Coldplay
Според TMZ, Кабът, която също е вече бивш служител на Astronomer, е поискала законна раздяла със съпруга си Андрю Кабът на 13 август.
Сега обаче се оказва, че Андрю и Кристин всъщност са били "приятелски разделени“ седмици преди скандалния момент. Това съобщава официален представител на съпруга пред People.
"Бракоразводното им дело вече бе в ход, далеч преди онази вечер,“ казва говорителят на Андрю. "Г-н Кабът се надява това да сложи уважителен край на спекулациите и да позволи на семейството му да запази поверителността, която винаги са ценили. Няма да бъдат правени повече публични коментари.“
Андрю, който е на 61 години, е главен изпълнителен директор на компания за производство на алкохолни напитки. Има две деца от предишен брак. С Кристин нямат общи деца.
Кристин е директор на HR отдела в Astronomer, когато тя и Байрън са заснети в станалото вирусно видео от концерта на Coldplay. Необичайната им реакция - тя бързо се обръща с гръб, а той се скрива, накара вокалиста Крис Мартин да се пошегува: "Или имат афера, или просто са много срамежливи.“
Нито Кристин, нито Байрън до момента са коментирали публично естеството на връзката си.
Цялата ситуация предизвика безброй коментари, включително и повдигна дискусии относно личното пространство в дигиталната ера и доколко изборът на човек трябва или не да бъде подлаган на общественото внимание и натиск.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 958
|предишна страница [ 1/160 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари с...
10:30 / 10.09.2025
Оксимел - какво представлява и защо е полезен
09:36 / 10.09.2025
Алкохолът за малко да съсипе кариерата му, загуби семейството си,...
09:10 / 10.09.2025
Дъщерята на Юлиан Вергов обра овациите с поредната си изненада
09:04 / 10.09.2025
Семейна война? Гришо и Александър Василев не си говорят от години...
08:38 / 10.09.2025
Днес съдбата дава правилните решения ма проблемите
08:36 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета