Проговори мъжът на Кристин - хванатата в изневяра на концерта на Coldplay
Автор: Екип Burgas24.bg 13:13
©
Преди броени стана ясно, че Кристин Кабът, която беше хваната в прегръдките на бившия изпълнителен директор на Astronomer Анди Байрън по време на концерт на рок групата Coldplay, е подала молба за развод.

Според TMZ, Кабът, която също е вече бивш служител на Astronomer, е поискала законна раздяла със съпруга си Андрю Кабът на 13 август.

Сега обаче се оказва, че Андрю и Кристин всъщност са били "приятелски разделени“ седмици преди скандалния момент. Това съобщава официален представител на съпруга пред People.

"Бракоразводното им дело вече бе в ход, далеч преди онази вечер,“ казва говорителят на Андрю. "Г-н Кабът се надява това да сложи уважителен край на спекулациите и да позволи на семейството му да запази поверителността, която винаги са ценили. Няма да бъдат правени повече публични коментари.“

Андрю, който е на 61 години, е главен изпълнителен директор на компания за производство на алкохолни напитки. Има две деца от предишен брак. С Кристин нямат общи деца.

Кристин е директор на HR отдела в Astronomer, когато тя и Байрън са заснети в станалото вирусно видео от концерта на Coldplay. Необичайната им реакция - тя бързо се обръща с гръб, а той се скрива, накара вокалиста Крис Мартин да се пошегува: "Или имат афера, или просто са много срамежливи.“

Нито Кристин, нито Байрън до момента са коментирали публично естеството на връзката си.

 

Цялата ситуация предизвика безброй коментари, включително и повдигна дискусии относно личното пространство в дигиталната ера и доколко изборът на човек трябва или не да бъде подлаган на общественото внимание и натиск.



