Вълнуващата любовна история на Татяна Шлосбърг и Джордж Моран започва по време на университетските им години и прераства в партньорство, което остава в сърцата на мнозина като пример за връзка, основана на уважение, подкрепа и споделени ценности, свързващи ги последния дъх. Влюбват се докато все още търсят себе си, а намират своята половина за цял живот.Внучката на Джон Кенеди и Джордж се срещат още като студенти в престижния Йейлски университет – тя изучава история, а той се занимава с медицина и е член на университетския отбор по гребане. Тяхната връзка бързо се задълбочава и се превръща във вечна споделеност.На 9 септември 2017 г. те се женят в тесенс кръг, пред близки роднини и приятели. Без излишен шум и фалшив блясък. Само те двамата изправени пред погледа на любовта. Две сърца, които вълнуващо се сливат завинаги.С течение на времето техният брак се утвърждава не само като красива любовна история, но и като истинско партньорство. Двойката има две деца – син, роден през 2022 г., и дъщеря, която се ражда през май 2024 г. Семейството води сравнително уединен живот, но редовно споделя близостта си и предаността си един към друг в лични разкази и интервюта.Триумфите и предизвикателствата, пред които са се изправили заедно, затвърждават техния съюз. Когато Татяна се сблъсква с тежката диагноза остра миелоидна левкемия след раждането на второто им дете, Джордж се превръща в нейната неизменна опора. В есе за The New Yorker тя описва как съпругът ѝ не само се грижи за нея, но и поема много от тежките задачи, свързани с нейното лечение – разговаря с лекари и застрахователи, остава до нея в болничните стаи и подкрепя семейството, докато я обича и защитава в най-трудните моменти от живота им заедно.Тази лична и трогателна признателност разкрива истинската дълбочина на техните отношения – не само като партньори, но и като съмишленици и приятели, споделящи както радостите, така и изпитанията на живота в името на чистата обич, пише Ladyzone.