Промени в БНТ
Автор: Екип Burgas24.bg 11:35Коментари (0)44
©
Лятото донесе свежи промени в "По света и у нас". Новините на БНТ са с нова визия, а в централната емисия през уикенда в 20:00 ч зрителите посрещнаха ново, макар и добре познато лице - Нора Арсова, която досега представяше всичко най-важно от деня в 18:00 ч. Всъщност това не е дебют за красивата журналистка на новините в час пик, защото тя е в националната телевизия от далечната вече 1999 г. и през годините също се е изявявала успешно в най-гледаната емисия.

Hopa e poдена на 24 август 1973 г. и е едно от емблематичните нежни лица на телевизията майка.

Колежките й цъкат с език и се допитват до нея заради перфектната й визия. Освен че е жена от класа, в по-младите години Арсова има успешна кариера на манекенка и фотомодел. Работи в емблематичната агенция на Жени Калканджиева "Визаж". Дефилирала е на най-елитните подиуми, а лицето й е било по страниците на модните и младежки списания. Още тогава придобива опита да не се притеснява от камери и фотообективи и телевизията изглежда най-удачното продължение на кариерата й.

Нора расте в семейство на интелектуалци. Баща й е строителен инженер, а майка й - учителка по литература. От малка изпитва интерес към книгите, новините, обществената дейност и артистични изяви пред публика. Затова завършва журналистика в Алма матер. Именно в студентските години работи като модел.

Стартира като репортерка в кабеларката "7 дни“ и бързо става водеща на обедната емисия новини. Визията и дикцията й са забелязани от шефовете в БНТ и от 1999 г. тя неотлъчно е част от телевизията.

"Телевизията е моят първи, най-голям и най-труден урок по смирение - научих се да отварям новинарския прозорец към света, без да затварям вратата към собственото си "аз“, казва за работата си в новинарския ефир Нора. През годините тя е получавала много предложения да смени БНТ с някоя от големите частни телевизии, но тя предпочитала да остане вярна на телевизията майка. Мечтае някой ден да създаде онлайн медия за историите, които остават неразказани. И практикува китайското бойно изкуство Винг чун. Освен че служи за самозащита, то развива хармонично всички части от тялото.

Тя е деликатна жена и не допуска външни хора до личния си свят. Но за нея се знае, че е страшна бохемка и перфектната организаторка на купони, пише HotArena.



