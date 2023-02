Пропускането на ядене няма да ни помогне да отслабнем

© Нека бъдем честни: отслабването не е лесна задача. Това изисква упорит труд, отдаденост, солидна мотивация и установяване на план, който работи най-добре за нас.



Независимо дали току-що започваме или вече са минали няколко седмици, има определени навици, които трябва да избягваме на всяка цена. Всъщност никога няма да отслабнем, ако тези навици са се превърнали в част от рутината ни.



От Eat This Not That любезно ни разкриват за какво да внимаваме.







Безсмислено похапване



Макар няколко солетки или бисквитки между храненията да не ни се струват кой знае какво, истината е, пречат на напредъка ни в загубата на тегло. Защо? Поради простата причина, че така не следим калориите, които приемаме, което може да доведе до преяждане.



Пропускане на ядене



Пропускането на хранене поставя тялото ни в "режим на оцеляване", което означава, че се придържаме към калориите, които консумираме, за да запазим енергия. Освен това е по-вероятно при следващо хранене да направим лош избор на храна, защото сме твърде гладни.



Всяка чаша е от значение



Независимо дали пием плодов сок или любимата ни чаша вино, трябва да имаме предвид, че напитките често са пълни с допълнителни калории и много захар. А консумирането на твърде много захар води до наддаване на тегло. Ако става въпрос за алкохол, той забавя и метаболизма ни.



Почивката



Не бива да подценяваме силата на добрата нощна почивка и възстановяване след нашите тренировки. Колкото повече намаляваме почивката си, толкова по-вероятно е да натрупаме излишните килограми, сочат данните от някои проучване.



Тялото ни не е в състояние да се възстанови, което нарушава хормоналния ни баланс и задейства апетита. То е склонно да жадува за въглехидрати и калорични храни, когато е лишено от сън.



Баланс между хранене и тренировки



Упражненията са ключови във всяка програма за отслабване, но трябва да има здравословен баланс между превръщането на упражненията и храненето в основен приоритет. Тук влиза в сила правилото 80/20 за отслабване.



80% от загубата на тегло се дължи на това, което ядем, докато останалите 20% идват от тренировките. Това означава, че колкото и дълго да спортуваме, ако хранителният ни режим е с високо съдържание на калории, няма да отслабнем.