|Провокативен холивудски певец се нахвърли на полицаи
Рапърът, чието истинско име е Монтеро Ламар Хил, е бил намерен рано в четвъртък сутринта в района на Студио Сити на булевард Вентура. "При пристигането си заподозреният се нахвърлил върху служителите на реда и бил задържан. Той бил транспортиран до местна болница за евентуално предозиране и арестуван за побой над полицай“, заяви служителят по връзки с обществеността Чарлз Милър.
Lil Nas X е задържан в затвора Valley Jail във Ван Найс.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 765
|предишна страница [ 1/128 ] следващата страница
Коментари (0)
