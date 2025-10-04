ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Психолог: Това е малък навик, който може да доведе до много големи положителни промени
Съвет за родители, който да опитате още тази вечер
Един прост вечерен ритуал:
Преди сън кажете на детето си за какво го обичахте днес. Не заради оценките, не заради послушание... просто ей така.
"Обичам те заради това, което си.“
"Днес беше толкова искрен, когато помогна на приятеля си.“
"Видях колко много се стараеше – и това е толкова ценно.“
Тези думи не са просто фрази! Вътрешният глас на детето постепенно се оформя в тях,...
и един ден, когато му е трудно, то ще си спомни и ще си каже:
Аз съм добър!
Аз съм важен!
Аз съм обичан!
Точно там започва любовта към себе си.
Започнете още днес. Не отнема време – само сърце. И ще се изненадате до колко много промени може да доведе .
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Дамите в таксиметровия бранш стават все повече в последните годин...
19:04 / 04.10.2025
Кой ще напусне Big Brother днес?
17:49 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Почина актьорът, изиграл култовата роля на Тано Кариди в "Октопод...
16:46 / 04.10.2025
Доктор Петров напусна "Игри на волята" след зрелищна елиминационн...
13:53 / 04.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подариха къща на сина на Стефан Данаилов
21:39 / 03.10.2025
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Владо Карамазов: Официално казвам: "Сбогом"
22:38 / 03.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Къмпинг "Арапя" е под вода!
10:39 / 03.10.2025
Гери и Светльо от "Един за друг" станаха родители за трети път
14:46 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета