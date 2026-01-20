Едва ли има друга фигура от царското семейство, която да предизвиква такива реакции като Калина Сакскобурготска. През годините външният й вид се превърна в постоянен повод за коментари, спекулации и сензации, а последните ѝ появи буквално взривиха социалните мрежи. Причината – мускулатура, която спокойно би накарала немалко професионални културисти да изпитат завист, и визия, която няма нищо общо с класическата представа за "нежна княгиня".Калина отдавна не прилича на онази фина и леко ексцентрична млада жена, която някои помнят от края на 90-те и началото на новия век. Днес тя демонстрира ръце с ясно очертани и масивни бицепси, жили, които изпъкват под кожата, и тяло, изваяно с фанатична дисциплина. Фитнесът за нея очевидно не е просто хоби, а начин на живот. За мнозина тази трансформация изглежда шокираща, за други – смущаваща, а за трети – достойна за уважение.Не липсват и далеч по-злонамерени слухове. В публичното пространство се завъртяха твърдения, че дъщерята на Симеон Сакскобурготски е приемала хормони за смяна на пола. Самата тя обаче никога не е потвърждавала, а и няма официални доказателства в тази посока. Въпреки това, темата упорито се поддържа жива, особено след последните снимки на Калина, които изтекоха в мрежата.Паралелно с коментарите за външния й вид, през годините около княгинята се натрупаха и далеч по-сериозни скандали. Богатата наследница има репутация на човек с проблемно отношение към алкохола. През лятото на 2023 г. тя бе заловена да шофира в нетрезво състояние в курорта Боровец – инцидент, който я закова в новинарските емисии. Според свидетели Калина се е блъснала в бетонни кашпи на паркинга пред местен хотел, вдигнала е шумен скандал и дори е опитала да избегне полицейската проверка. Органите на реда обаче установяват 1,5 промила алкохол в кръвта ѝ – количество, което трудно може да бъде обяснено с "една чаша вино". Охраната на хотела се намесва, за да предотврати бягството ѝ, а случаят стига до Районния съд в Самоков. Магистратите постановяват 8-месечна условна присъда, глоба от 200 лева и забрана за управление на моторно превозно средство за същия период. След промените в Наказателния кодекс, полицията отнема и автомобила, който тя е управлявала, но тъй като колата е собственост на юридическо лице, съдът я задължава да заплати сумата от 17 953,34 лева – равностойността на возилото.Още преди този скандал се носеха слухове, че Калина често е била засичана в неадекватно състояние в столичния квартал "Бояна", където живее, когато е в България. Говори се, че редовно е посещавала кварталния магазин за водка, а поведението й далеч не напомняло на изисканата аристократичност, с която обществото обикновено свързва царските наследници.В последно време обаче дори най-скептичните признават, че княгинята изглежда променена – по-обрана, по-тиха и видимо по-фокусирана върху себе си. Според запознати именно инцидентът в Боровец е изиграл ролята на катализатор. Психическият удар от публичния срам и съдебната присъда я тласнали още по-дълбоко към фитнеса. Дали това означава окончателен край на пиячката – никой не се наема да твърди със сигурност, но е ясно, че спортът е заел централно място в ежедневието й.Калина тренира със скандално известния фитнес инструктор Ричард Величков – фигура, която сама по себе си предизвиква полярни реакции. Треньорът й не пропуска възможност да я защити публично и редовно подчертава колко отлична форма поддържа тя. По неговите думи Калина е "изчистена, с нисък процент мазнини и лека мускулатура", а критиците й просто трябвало първо да постигнат собствените си фитнес цели, преди да коментират дали визията ѝ отива.Величков също има противоречиво минало – от участието си във "ВИП Брадър“, където често ставаше обект на подигравки, до сериозни проблеми със закона заради търговия с опасни хапчета за отслабване. След публичното разобличаване имиджът му рухна, а той временно изчезна от публичното пространство. Напоследък обаче отново напомня за себе си.Зад всички тези скандали стои биография, която малцина познават в детайли. Калина Сакскобурготска е пето дете и единствена дъщеря на Симеон II и испанската аристократка Маргарита Гомес-Асебо и Сехуела. Родена е в Мадрид, завършва Френския лицей и Английския колеж в испанската столица, а по-късно учи история на изкуството в Лондон. Животът й дълго време протича далеч от България, докато не се омъжва за любимия си Китин Муньос. В България се ражда и синът им Симеон-Хасан. Трагедиите обаче не я подминават. Семейството преживява тежък удар със смъртта на най-големия й брат княз Кардам, който умира след 7 години в кома вследствие на катастрофа. Загуба оставя дълбок отпечатък върху психиката на Калина. Дали огромните бицепси са броня срещу вътрешните демони или просто поредната форма на бунт – това вероятно знае само тя.