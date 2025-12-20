Риалити сапунката "Ергенът: Любов в рая“ по bTV най-сетне приключи. Предаването, което според публиката се проточи прекалено дълго, веднага породи спекулации кои от участниците са останали заедно и в реалния живот.Равносметката е следната: оцеляха само две двойки – Натали и Орлин, Джан Микеле и Габриела, а се зароди и една нова връзка – между Виктор и Кристина.Най-обсъжданият тандем безспорно са Натали и Орлин. Те изненадаха всички останали участници, които смятаха, че между тях няма истински чувства. Интригата стана още по-голяма, когато се оформи любовен триъгълник и Тихомир започна да се опитва да спечели сърцето на Натали, която до последно се колебаеше между двамата.След финала обаче се оказа, че Нати изобщо не се е отказала от любовта си към Орлин. Преди дни двамата се похвалиха, че вече живеят заедно в София, а коледните празници ще прекарат в Монтана с родителите на Орлин.Истински крах в отношенията си понесоха двете уж стабилни двойки – Кристина и Петър, както и Денис и Виктор.Първите двама бяха с най-голяма заявка за истинска любов. Красивата адвокатка и актьорът, който прави рекламни скечовве в тикток, твърдяха, че са влюбени, и бяха категорични, че са намерили своята половинка в лицето на другия. Най-близките им приятели в риалити формата бяха Виктор и Дениз. Бизнесменът многократно твърдеше, че психоложката е неговата жена, ще направи всичко, за да е щастлива, и ще градят заедно бъдещето си.За изненада на всички приятелските отношения между двете двойки бяха разбити на пух и прах, защото след финала на шоуто Виктор и Кристина започнаха връзка, зарязвайки досегашните си половинки. До излъчването на финала по Би Ти Ви двамата се опитваха да се крият в реалния живот, но неуспешно. Те бяха снимани заедно в автомобила на Виктор, което бързо разкри цялата истина. А в социалните им мрежи се появиха снимки, които окончателно разкриха, че вече са двойка.В социалните мрежи се комонтира, че причината Виктор да зареже Дениз Хайрула, са нейни еротични снимки, които обикалят мрежата, както и многото истории за бившите й мъже, единият от които е покойният бохем Христо "Стоте манекенки“. Междувременно Виктор се оплака, че Дениз не го оставяла на мира и продължавала да му звъни по телефона.Любопитното е, че Дениз и Виктор бяха едни от най-големите критици на отношенията между Орлин, Натали и Тихомир, а накрая се оказаха в още по-заплетена ситуация.Не успяха да запазят отношенията си и Филипа и Йовица, които също бяха сред , най-устойчивите двойки.Още в предаването се видя, че дългокосото миньонче се притеснява от твърде обсебващото внимание, което получава от македонския художник.Вероятно в реалния живот именно това се в оказало препъникамъчето за отношенията им. Йовица е известен в социалните мрежи като сериен сваляч, които се подвизава в много приложения за запознанства и основната му свалка е да предлага на случайни момичета да ги рисува.Най-скандално е положението с Габи и Калоян, които са прекъснали комуникация Оказало се, че той се е запознал с някакво момиче на сватбата на брат си, заради която излезе за два дни от риалити формата. След края му се видял с нея отново, признал пред Габи и връзката им приключила. В интернет пространството се появи снимка на Калоян с Маги Томова, която стигна до финал в предишното издание на, Ергенът. Двамата са уловени заедно по време ма протестите и упорито върви слух, че имат връзка нито Калоян, нито Маги го потвърждават, но и двамата признават, че имат човек до себе си.Връзката на Красимир и Киара също се оказа провал.Не е ясно дали пречка се е оказала голямата възрастова разлика, но фолкпевицата очевидно вече няма трепети към доста по-големия от нея бизнесмен, защото е засичана в столични заведения с млад мъж приблизително на нейната възраст. Това напълно обезсмисли скандалния триъгълник, който бяха заформили с Шермин.За Джан-Микеле Ратта и Габриела (На заглавната снимка) не е тайна, че продължават да са заедно. Българинът, в чиито вени тече и италианска кръв, бе принуден да напусне предаването заради грубото си отношение към Орлин. С него си стегна куфарите и бижутер-ката Габриела. Джан-Микеле искал да изчакат със сватбата докато се стабилизира финансово, пише HotArena.