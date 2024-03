© Facebook виж галерията Дънди и Елена е двойката, която отпадна тази седмица в Dancing Stars. Те имаха най-нисък резултат според оценката на журито и на зрителите, видя Plovdiv24.bg.



Ето какви танци изиграха двойките тази седмица:



Шампионите от миналия път Ивет и Тодор представиха танца ча-ча-ча по песента “Let’s get Loud" на латино дивата Дженифър Лопез.



Дънди и Елена омагьосаха всички със своето завладяващо пасо добле по песента “Бохемска рапсодия“ на великите "Куин“.



Емануела и Калоян дадоха начало на едно преживяване, което ще се помни дълго. Тяхното страстно танго по песента “Paint it Black", на легендарната група “The Rolling Stones" подпали най-бляскавия паркет в българския ефир.



Със стил, красота и елегантност, Неделя и Наско се понесоха из дансинга в нежния ритъм на танца валс по песента “Fallin" на американската певица Алиша Кийс.



Талантливите Дара и Джими се превърнаха в Кристина Агилера и Питбул на сцената на Dancing Stars. Те заляха сцената със своята ритмична латино салса по песента “Feel This Moment" и заразиха журито и публиката с изпълнението си.



Емрах и Веси предизвикаха огнена експлозия на сцената на Dancing Stars със страстните стъпки на танго, вдъхновени от песента “Toxic" от принцесата на поп музиката - Бритни Спиърс. Те бяха и тези, които допряха устни опасно близо в ефир, но остана малка загадка дали наистина се целунаха.



Виктор и Михаела танцуваха румба по песента “Don’t Want To Miss a Thing" на легендарната рок група Aerosmith. Техният "танц на любовта“ несъмнено зареди всички с незабравими емоции и силни чувства.



Сцената на Dancing Stars бе завладяна от горещото танго на Мила и Кристиан, изпълнено по музика на легендарната Мадона.



Енергичното танго на Натали и Димитър по музика на американската поп група Destiny’s Child. взриви сцената от емоции. Те се справиха великолепно със сложната хореография



Валери и Дорина потопиха всички в емоцията от чувства на пламенната румба по музика на неповторимия сър Елтън Джон.



Вечерта на вечните хитове в Dancing Stars бе закрита от Папи Ханс и Ани, които за пореден път съчетаха техниката на танците с таланта, който притежават.



Резултатът бе брилянтното изпълнение на танца чарлстон, вдъхновен от песента “Hush" на рок групата Kula Shaker.