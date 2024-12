Първи официални подробности за концерта на Guns N’ Roses у нас

© Guns N’ Roses обявиха дългоочакваното си завръщане в София като част от мащабното си турне през 2025 г. На 21 юли стадион "Васил Левски“ ще се превърне в арена на рок величие, където феновете ще могат да изживеят магията на емблематичните химни на Axl Rose, Slash и Duff McKagan. Това събитие е от онези, които обещават да останат в музикалната история на България.



Специални гости за концерта в София ще бъдат още един легендарни артисти – Public Enemy – групата, която направи хип-хоп революция със своя политически заряд, новаторски звук и непримирим дух. Билетите стартират на цена от 99 лв. и ще се продават в мрежата на Тикет Стейшън България.



Турнето започва на 23 май и включва 24 дати, като Guns N’ Roses ще свирят за първи път в Саудитска Арабия, Грузия, Литва и Люксембург. През 2025 година LA легендите ще се завърнат и на познати сцени у нас, в Сърбия, Турция, Португалия, Испания, Италия, Чехия, Германия, Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Финландия, Полша, Унгария и Австрия.



Guns N’ Roses остават най-динамичната, провокативна и емблематична американска рок банда в историята до днес. Трайно вкоренен в поп културата, техният албум Appetite For Destruction от 1987 г., сертифициран с диамантен статус, е официално "най-продаваният дебютен албум в историята на САЩ“ и "11-ият най-продаван албум в САЩ за всички времена“.



Турнето им Not In This Lifetime… (2016–2019) заема четвърто място в класацията на най-доходоносните концертни турнета на всички времена. През 1991 г. Guns N’ Roses разтърсват света с двойния си албум Use Your Illusion I и Use Your Illusion II, сертифицирани със 7-кратен платинен статус, които завладяха първите две места в класацията Billboard 200 веднага след излизането им. С общи продажби от над 100 милиона копия до момента, техният каталог включва още G N’ R Lies (5x платинен), The Spaghetti Incident? (платинен), Greatest Hits (5 пъти платинен) и Chinese Democracy (платинен).



Guns N’ Roses са без съмнение една от най-слушаните рок банди в света със средно 24 милиона слушатели месечно в Spotify! След легендарното си събиране, те са хедлайнери на Coachella и продават над 5 милиона билета по време на турнето Not In This Lifetime…. И Guns N’ Roses не спират – с нови турнета и изненади на хоризонта, нощният влак "Nightrain“ продължава с пълна скорост.



Билетите ще бъдат достъпни от утре, 10 декември чрез предварителната продажба за членовете на "Nightrain“. Допълнителни предварителни продажби ще има и в четвъртък, 12 декември, специално за членовете на Fest Club. Лоялната програма на Fest Team продължава своето развитие в мобилното приложение Fest Club App. Само там всички истински музикални фенове ще имат достъп освен до предварителни продажби и до специални отстъпки и множество ексклузивни предложения. Fest Club App вече е наличен за изтегляне в Google Play, Apple App Store и Huawei App Gallery. В масова продажба билетите влизат в петък, 13 декември, в 9:00 ч. в мрежата на единствения официален продавач за България – www.ticketstation.bg и на цени от 99 лв. Билетите ще се продават на етапи, като всяка ценова категория има ограничен брой места. При изчерпване на определените квоти, цените ще бъдат актуализирани.