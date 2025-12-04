Били Боб Торнтън разкри защо бракът му с Анджелина Джоли е приключил само след три години. 70-годишният актьор, който се ожени за Кони Англанд, говори открито по темата в интервю за Rolling Stone.Торнтън и Джоли си казаха "Да" през 2000 г. в Лас Вегас, въпреки 20-годишната им разлика във възрастта. Разводът им обаче беше финализиран три години по-късно."Това беше една наистина цивилизована раздяла", казва той пред изданието. "Просто се разделихме, защото начинът ни на живот беше много различен."Звездата добави, че и той, и актрисата "са си прекарали страхотно заедно", преди да разкрие, че това е бил и "един от най-великите моменти в живота ми".По отношение на връзката им две десетилетия след раздялата Торнтън каза: "Тя и аз все още сме много, много близки приятели."Пътищата им с Джоли се пресякоха за първи път през 1999 г. на снимачната площадка на "Pushing Tin", като година по-късно двамата избягаха в Лас Вегас, за да се оженят. През 2002 г. тогавашната двойка обяви осиновяването на сина си Мадокс, за когото тя поиска пълно попечителство след раздялата им.През 2016 г., докато разговаря с GQ, актьорът от "Лошият Дядо Коледа" допълнително разсъждава върху раздялата им и каза, че "никога не се е чувствал достатъчно добър за" Джоли. "Чувствам се много неудобно около богати и важни хора", сподели Торнтън, добавяйки, че предпочита да си стои вкъщи, вместо да посещава събития на червения килим.И по време на предишно интервю за ABC News' Nightline, той заяви, че е "провалил всичко", когато става дума за брака му с Джоли."Провалих всичко, защото не мислех, че съм достатъчно добър за нея. Тя искаше да живее живота си по един начин, а аз имах друг и просто бях твърде несигурен. Чувствах се като Фантомът на операта, скрит в катакомбите. Хората всъщност казваха, че не заслужавам да бъда с нея."Торнтън също каза пред Us Weekly през 2019 г.: "Ние сме добри приятели. Приятели сме от много години. Поддържаме връзка. Тя не е често в града, така че не се виждаме много, но си говорим.""Когато се събрахме... по някаква причина хората и медиите се интересуваха много от звездни двойки. Така че беше странно", заяви той в последното си интервю за Rolling Stone. "Не можехме да отидем никъде. И тогава, разбира се, имаше моменти, когато казвахме неща, които се превръщаха в кратки фрази или нещо подобно."Той също така се спира на един от най-скандалните митове в поп културата на епохата: така наречените "мускалчета с кръв", които уж носели около врата си.Торнтън настоя, че историята е преувеличена. "Всеки от нас имаше малък медальон, буквално с капка кръв в него. Беше романтична малка идея и това е всичко, което беше."Но с течение на времето, каза той, общественото очарование изкривява жеста, превръщайки го в нещо "негативно". "Докато това свърши, ние вече бяхме обявени за вампири. Живеем в тъмница, пием кръвта си един на друг, такива неща."Що се отнася до Джоли, тя публично е изразявала своята привързаност към него през годините."Все още го обичам много и мисля за него много", казва тя през 2008 г., пише dir.bg."И се гордея, че бях негова съпруга за известно време."