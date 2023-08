© виж галерията Загадката на Sofia24.bg e свързана с една от първите рок певици във Франция. Тя е записала над 65 албума, 1500 песни и има продадени над 50 милиона плочи и дискове. Била е на кориците на списания 2000 пъти (повече от Бриджит Бардо и Катрин Деньов) и е френската певица номер едно с концерти и публика по целия свят. Тя е певица от унгаро-българо-арменски произход. Познахте ли я? Става въпрос за Силви Вартан. Тя е родена на 15 август 1944 г. в софийското село Искрец. Това е най-близкото място с медицински център в близост до Лакатник, където баща ѝ, Жорж Вартанян, евакуира семейството си (жена, деца и родители) поради бомбардировките на София.



Неговата майка е българка, а баща му – арменец. В София по това време той работи във френското посолство и през седмицата е на работа, а събота и неделя е при семейството си в Лакатник. Майката на Силви, Илона, е дъщеря на архитекта Рудолф Майер, потомък на унгарски евреи, който след Първата световна война идва да работи в София. Семейството "скъсява“ фамилното име от Вартанян на Вартан, което звучи по-френски.



След войната семейството се завръща в София, където Силви и брат ѝ Еди прекарват "българското“ си детство, първоначално в къщата на дядото и бабата, а после с родителите в самостоятелен апартамент. Често водят Силви на детски театрални спектакли и мюзикъли, които оставят незаличимо впечатление в нея; тогава се заражда мечтата ѝ да играе на сцената.



Първата ѝ изява е съвсем малка, в коледен спектакъл във френското посолство. През 1950 година филмовият режисьор Дако Даковски, който е приятел на баща ѝ, ѝ предлага ролята на ученичка във филма "Под игото“.



В малкия им апартамент са настанени партийни функционери, семейството е изтласкано в една стая. Когато остават и без работа, родителите осъзнават, че най-добре за тях и за децата им е да се опитат да напуснат България и баща ѝ Жорж започва да прави опити да уреди семейството да замине за Франция. Макар и много трудно, успява да постигне това, защото е роден във Франция и има право да получи френско гражданство. Семейството пристига в Париж на 24 декември 1952 година, когато Силви е на 7 гдини.



Първоначално семейство Вартан живее в хотел Lion d'Argent, в близост до халите, където баща ѝ си намира работа, а после в Angleterre Hotel, където 4 години живеят в една-единствена стая, защото само това позволява финансовото им състояние. Чак след години успяват да се преместят в апартамент в предградието на Париж - Клиши су боа.



Братът на Силви, Еди Вартан, който е 7 години по-възрастен от нея, става студент по право, но още от дете интересите му са в областта на музиката. Той свири на пиано, валдхорна, тромпет; обича много джаза, участва в джаз-оркестър и прави впечатление в тези среди. Без колебание напуска университета, когато френският му приятел Франк Тено, директор на Джаз Магазин, водещ и на предаване за джаза по Европа 1 заедно с Даниел Филипачи, му предлага работа там.



Еди работи и в компания, която има договор с Елвис Пресли и успява да спомогне за преместването на семейството през 1959 г. в самия Париж, където кипи музикалният живот. Благодарение на него Силви слуша не само най-новите записи, често току-що донесени от чужбина, но и гледа на живо концертите на големи изпълнители в зала Олимпия. Любима нейна изпълнителка по това време е Бренда Лий, която е на нейната възраст, но вече световноизвестна.



През 1961 година Еди предлага на сестра си да запише песента "Panne d'essence“ в дует с Франки Жордан, защото певицата, която трябвало да участва, се е отказала. Така Силви Вартан за първи път влиза в звукозаписно студио и като на шега прави записа. Плочата излиза през месец юни 1961 година и става летен хит, но името на Силви е написано с малки букви и никой не го забелязва.



Тя няма намерение да става певица, защото мечтае да бъде актриса и да играе на сцената на "Комеди Франсез“, затова иска да изкара матурата и да влезе в театралното училище. Една покана от телевизията обаче за изпълнение на същата песен преобръща всичко, защото четири-пет милиона зрители я виждат и за един ден тя става звезда.



Следва самостоятелна плоча "Quand le film est triste“ и отново покана да участва в телевизията и първа поява на сцената на прочутата зала "Олимпия“ (декември 1961). Тя е подгряваща певица, като излиза пред публиката преди концерта на Венс Тейлър.



На този концерт брат ѝ Еди е заедно със свой приятел – също изгряваща френска звезда – Джони Холидей, който по-късно ще стане неин съпруг. По това време тя все още е ученичка, а в медиите я наричат "колежанката на туиста“. Оттук нататък нейната кариера се движи във възходяща линия. Няколко месеца по-късно двамата отново се срещат, следва първото им съвместно турне, което се оказва истински хит. По време на това турне започва тяхната любовна връзка.



Публиката ги обича, наричат ги "златната двойка на Франция“, но двамата твърдят, че са само добри приятели и нищо повече. Една година след срещата им в зала "Олимпия“ двамата за пръв път разкриват, че се обичат и че са се сгодили. В края на 1963 година годениците посещават Ню Йорк. В САЩ тя записва плоча с групата The Jordanaires, която работи и с Елвис Пресли. В тази плоча са два от най-големите хитове на певицата: Si je chante и La plus belle pour aller danser.



Когато в края на 1964 година Джони Холидей отбива военната си служба, Силви прави своя истиски кино-дебют като играе във филма "Patate“ заедно с Жан Маре. След този филм известни френски филмови режисьори, между които Годар, искат да снимат филми с нея, но докато Силви е на турне, нейният агент-мениджър отказва всички предложения без дори да ѝ съобщи за това. Когато по-късно тя научава за всички тези пропуснати възможности е просто съкрушена. Ще изминат цели 30 години преди тя да получи нов шанс да се снима във филм на голям френски режисьор.



В Ню Йорк пък записва своя пръв американски албум "A gift wrapped from Paris“, който после бива издаден в Германия, Япония, Южна Америка и САЩ (но не и във Франция). През тази година Силви обикаля света с концерти в Канада, Япония, Южна Америка и дори в Полинезия.



Сватбата на Силви Вартан и Джони Холидей е на 12 април 1965 година в Локонвил, където родителите на Силви са се установили да живеят. Брачната церемония трябвало да бъде тайна и интимна, но свещеникът който ги венчава не запазва тайната и повече от 2000 души се стичат на церемонията, между които 180 папараци-фотографи. Сватбата на "златната двойка“ предизвиква масова истерия във Франция, на следващия ден младоженците са на първите страници на всички вестници и списания в страната. Двамата заминават на романтичен меден месец на Канарски острови. След отбиването на военната служба на Джони, те започват съвместно телевизионно шоу по френската телевизия, а в Англия дават "кралско“ шоу на което почетен гост в залата е самата кралица Елизабет II. Следват съвместни турнета, които жънат успехи из цял свят. Силви и Джони се превръщат в най-големите звезди на Франция. На 14 август 1966 се ражда сина им Дейвид.



Джони все по-често се забавлява с антуража си в парижките кабарета, а Силви подава молба зае развод. Джони е съкрушен от новината, прибира се в празния им апартамент, заключва се в банята и се нагълтва с приспивателни в опит да се самоубие. Щом научава за това, Силви веднага изтичва в болницата при него и му обещава, че няма да го напусне. Разводът е отложен.



През 1967 година те отново пътуват заедно, този път до Бразилия и решават да дадат съвместни концерти в зала "Олимпия“ в Париж. Но през април 1968 г. Силви преживява катастрофа, при която колата ѝ е блъсната от друг автомобил. Тя самата е леко ранена, но спътничката ѝ Мерцедес загива при инцидента. Силви психически се възстанови от шока, след повече от половин година.



Силви и Джони записват съвместна плоча "Les hommes“ и имат намерение за съвместно турне. Но намерията им не се осъществяват, защото заедно преживяват сериозна автомобилна катастрофа. На 21 февруари 1970 г. двамата бързат за концерт в Безансон, Джони губи контрол над автомобила, който изхвърчава от пътя и се блъска в дърво. Щом се свестява, той се оглежда и вижда до себе си окървавената си съпруга. Силви изглежда толкова зле, че той я мисли за мъртва. Самият той се отървава само с няколко драскотини, но съпругата му е обезобразена, лицето ѝ е накълцано от дълбоки рани.



След като прекарва два месеца в болница в Париж, Силви е в достатъчно добро състояние, за да може да издържи пътуване до САЩ. Там я поемат най-добрите пластични хирурзи по това време, които в продължение на месеци се борят, за да спасят лицето ѝ в клиника в Ню Йорк. По това време се запознава с хореографа на Барбра Страйсънд – Джоджо Смит, което е началото на нова кариера за нея.



През ноември 1980 г., след като в продължение на години са се разделяли и събирали отново, най-сетне идва края на връзката на Силви и Джони, след като двамата се развеждат. Силви продължава да гради солова кариера. Тя вече е популярна в цял свят, канят я да изнася концерти на всички континенти. Една година след развода с Джони Холидей тя среща любовта отново в лицето на американския продуцент от италиански произход Тони Скоти.



Певицата и Скоти и до днес живеят щастливи заедно. Той я придружава навсякъде и се грижи за кариерата ѝ. От 1997 г. двамата се грижат за българчето Дарина, което осиновяват. Силви Вартан развива активна благотворителна дейност в родната си България. През 2014 година Силви Вартан получава знака почетен гражданин на София.



На 25 април 2014 г. Силви Вартан е наградена с "Медал за човеколюбие“ на БЧК за изключителен принос към хуманитарните каузи на организацията. Тя беше лице на две поредни благотворителни кампании по Програма "Топъл обяд“, които осигуряват безплатна храна на ученици в неравностойно положение от цялата страна. Силви Вартан има издадени две автобиографични книги. Първата "Между сянката и светлината“ разказва за софийското ѝ детство, за първите години в тясната хотелска стая в Париж, за любовта си с Джони Холидей и за истинската връзка между София и Париж – Дарина, българската дъщеря на Силви, която тя и съпругът ѝ Тони Скоти осиновяват. Вторият биографичен роман "Дума по дума“ е издаден на 7 април 2014 година. В него Силви Вартан разкрива душата си и разказва на феновете всичките си съкровени тайни.



Силви Вартан, френската певица с български произход, от десетилетия е културен символ и в двете страни. Тя описва седемте си години, прекарани в София, като едни от най-щастливите в живота си, въпреки че не забравя и тежкия комунистически режим. Днес тя навършва 79 години и ще има повод да почерпи любимите си хора.



През 2017 година сърцето на Силви е разбито: "Както на цяла Франция, така и моето сърце е разбито". Това бяха първите думи на Силви Вартан, след като разбра за кончината на френската рок легенда Джони Холидей.



"Загубих младежката си любов и нищо не може да я замести", добави още тя, която живя 15 години с Джони.