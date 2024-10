© виж галерията Белкалис Марленис Алманзар, по-известна като Карди Би, празнува рожден ден днес, научи Sofia24.bg. Американската рапърка, актриса и танцьорка е родена на 11 октомври 1992 г. в Бронкс. Добива популярност през 2017 с издаването на дебютната си песен Bodak Yellow. През 2018 г. издава дебютния си албум Invasion of Privacy. Преди да натрупа световна популярност, издава 2 микстейпа – "Gangsta Bitch Music, Vol. 1“ и "Gangsta Bitch Music, Vol. 2“.



Споделя, че въпреки че изглежда, че кариерата ѝ е потръгнала изведнъж след сингъла Bodak Yellow, тя е правила музика преди това и е понасяла многобройни откази от диджеи да пускат музиката ѝ по радиото.



Bodak Yellow застава на първо място в класацията на Billboard, а Карди Би става втората рапърка с песен на първо място след Лорин Хил. Също така става и първата рапърка, чиято песен да седи повече от две седмици. Има още две песни на първо място – "I Like It“, "Girls Like You“.



Преди Карди Би да стане известна певица, тя започва работа в супермаркет, но когато осъзнава, че доходът не е достатъчен, се насочва към стриптийз клуба. Казва на майка си, че е детегледачка. Избира да се занимава със стриптийз, защото иска да събере пари. Жертва е на домашно насилие от партньора си по това време, затова иска да възможно най-скоро да купи свой собствен апартамент и да прави това, което обича – рап.



През септември 2017 г. тайно се омъжва за рапъра Offset от рап групата от Атланта – Migos. На 27 октомври по време на концерт във Филаделфия Офсет изсценира предложение за годеж на сцената, заради закачка помежду им, че Карди така и не получила годежен пръстен. На 10 юли 2018 г. ражда дъщеря си Кълчър Киари Сифъс.



През 2019 г. участва във филма "Да свалиш Уолстрийт.