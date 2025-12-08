Рачков: Велика глупост
Сега ги приема с усмивка, но някога са били сериозна част от ежедневието му. Като студент живеел при роднини в "Младост", а до НАТФИЗ стигал с ритуал - слизал на Орлов мост и вървял пеша само по един конкретен тротоар. В мислите му това бил свещен маршрут – ако минел на отсрещния, край! Вече си представял как го късат на изпит или мечтите му за актьорска кариера се сриват.
Артистът се смее на тези младежки драми и ги нарича "велика глупост", но все пак признава, че някои ритуали умират трудно. И до ден днешен, преди да стъпи на сцена, той се прекръства. Не заради суеверие, а защото е набожен и вярва, че една малка молитва ще му донесе успокоение.
В джоба му пък винаги има нещо малко, но много важно - талисман за късмет. Подарък му е от скъп човек, а за Рачков това е най-силната магия. Не е нужно да е златен, древен или благословен от тибетски монах - достатъчно е да е зареден с обич, пише HotArena.
