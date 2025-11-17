Рачков отново: Хубавите гърди си личат на хорото
©
Той привлече вниманието на зрители, публика и жури заради репликата: "Хубавите гърди си личат на хорото, поне така казваше дядо ми.“
Повод за това бе участничка с прякора Ръченицата, която Иван, Андрей и Мария спасиха, след като дръпнаха шалтера и попречиха на Дара да я изгони. Очевидно появата ѝ силно провокира въображението на водещия, който сам се изненада от това, което му излезе от устата – но само за миг.
За друга участничка - Волната ездачка, Рачков също не остана безучастен: "Много неща ми идват на ума, ама няма да ги кажа“, подхвърли той, а после попита панелистите и гостите – Саня Армутлиева и победителя от "Като две капки вода“ Вениамин – дали Волната ездачка реално язди животни. Публиката и журито избухнаха в смях, защото "мръсното подсъзнание“ на Рачков отново се прояви, макар и уж в невинен въпрос.
Хуморът му и този път, както всяко предаване, не пощади и бившата му половинка Мария Игнатова. "Навремето се влюбих в Мария от пръв поглед, но може би трябваше да хвърля и втори“, шегува се той, а Мария не остана длъжна: "Най-вероятно е трябвало.“
Иван и Андрей също не му останаха длъжни: "В това шоу нещата не са каквито изглеждат. Ето, водещият има огромна глава, ама не е много умен.“
Рачков, разбира се, веднага върна топката: "Твоята пък е малка.“
Още по темата
/
Още от категорията
/
Честито на Руслан Мъйнов
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места...
22:26 / 15.11.2025
Деци Цонева претърпя сериозен инцидент
20:08 / 15.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.