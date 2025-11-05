Една от най-обичаните български актриси – Елена Петрова – отпразнува своя 50-годишен юбилей с пищно и елегантно тържество, което събра най-близките ѝ приятели и колеги.Сред специалните гости бяха Димитър Рачков и неговата половинка Вики, които изненадаха рожденичката с изискан подарък и мили думи."Една от най-вдъхновяващите жени си, Елена", сподели Вики в социалните мрежи, а присъствието на популярната двойка добави блясък към вече стилната вечер.Елена Петрова избра черно-златиста рокля, подчертаваща безупречната ѝ фигура, която сякаш не се е променила с годините. Актрисата разкри, че не разчита на строги режими, а на простичко правило: "Не спазвам диети, просто ям по малко.“Юбилейното парти се превърна в стилен празник на класа, приятелство и вдъхновение – точно каквато е и самата Елена, пише "Блиц".