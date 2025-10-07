Новини
Рачков заряза Виктория, тя му написа: Обичам те
14:14
©
10 години минаха, откакто бившата адреналинка и настояща маникюристка Виктория Кузманова отвори салона си за красота, а юбилеят ѝ бе отбелязан с шумно парти. Балони, кетъринг, шампанско, гости – всичко по протокол. Сред присъстващите бяха и най-близките ѝ, включително дъщеря ѝ Кари от брака ѝ с Явор Зейн. Но едно отсъствие засенчи празника – това на Димитър Рачков.

Комикът, който прекара цяло лято в компанията на Виктория и дъщеря ѝ, този път не намери място в програмата си за юбилея на салона ѝ. Двамата бяха неразделни по време на турнето му "Рачков и жените“, където Кузманова беше с него почти навсякъде. Именно затова отсъствието му на празника ѝ предизвика редица въпросителни.

 

В приятелските им среди се шушукаше, че в отношенията на двойката може да е настъпило охладняване. Най-често споменаваната причина е връщането на Рачков редом до бившата му половинка – Мария Игнатова. Двамата отново ще са част от музикалното шоу "Пееш или лъжеш“. Новият сезон тръгва на 28 септември, но снимките по него са започнали още в разгара на лятото.

 

Именно там, по коридорите на Нова телевизия, пак тръгнаха слуховете за "химията“ между Рачков и Игнатова. Връзката им приключи официално преди години, но и до днес предизвиква любопитство. Припомняме, че в предишния сезон самата Мария призна, че краят е дошъл заради това, че "той слушаше, но не чуваше“.

 

Сега феновете внимателно ще следят всеки жест и поглед между двамата в ефир, като според източници от телевизията екранната им химия е очевидна. И именно това подхранва съмненията, че отсъствието на Рачков от юбилея на Виктория може да не е просто случайност.

 

Адреналинката от своя страна обаче не изглежда да е сърдита на любимия си, а напротив – по повод рождения ден на комика на 18 септември тя публикува в социалните си мрежи монтаж от техни снимки и видеа с текст: "Честит рожден ден на най-всеотдайния, неуморим и целеустремен човек, когото познавам. Ти не си само моят партньор в живота, но си и моят най-добър приятел, моята подкрепа, моят разум…! Ще ти пожелая здраве, щастие и любов, защото трите вървят неотлъчно заедно! В повечето случаи, когато си здрав, си щастлив. Когато си щастлив, значи си влюбен. Когато си влюбен, си здрав. Обичам те“.

В самото видео, Вики казва: "Честит рожден ден, мило мое! Пожелавам ти да си здрав! Всичко останало ще постигнем заедно“. В клипчето се е включила и дъщерята на Вики – Кари Зейн, която също поздрави приятеля на майка си: "Честит рожден ден, Мите! Благодаря, че ме научи на много неща, особено да чета! Пожелавам ти да живееш много дълго и успех със шоутата, които ще ти предстоят! Обичам те!“.

Рачков сериозно е влязъл в ролята на пастрок на малката Кари и освен на четене я е научил как да кара кану, взема я на всички луксозни почивки с майка ѝ и задоволява всичките ѝ капризи. Според приятели на актьора той бил много щастлив отново да има дете, за което да се грижи, защото много страдал, откакто синът му Митко-младши замина да учи в Париж.

Като изключим отсъствието на Рачков на празника на салона ѝ, Кузманова изглежда доста обгрижвана и не иска да се раздели с лукса, който ѝ дава връзката с актьора. Вероятно поради тази причина е простила, че не я е придружил на юбилея, и се опитва да си бетонира мястото до него с милото пожелание.



