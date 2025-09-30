ЗАРЕЖДАНЕ...
|Радина Кърджилова с опасна роля в "Под прикритие"
Поредна нова информация за един от най-чаканите сериали в България беше споделена с феновете в социалните мрежи, като също беше загатната любовна сюжетна линия.
Актрисата Радина Кърджилова продължава да доминира не само с енигматично присъствие на екрана и сцената, но и с новата си роля на опасен наркобос в най-новия предстоящ 6-и сезон на култовия български сериал "Под прикритие“. От продукцията споделиха видео, представляващо серия от фиктивни страници на вестник, като Кърджилова присъства на почти всяка страница. Някои от заглавията са: "Фаталната жена на престъпния свят“, "Кралицата на подземието“ и "Жените вече държат коката“.
Завръщащи роли, за които феновете изключително се вълнуват, правят Йоанна Темелкова, като дъщерята на емблематичния бос – Джаро, както и Захари Бахаров, известен на широката публика с ролята си на безскрупулния узурпатор – Иво Андонов. Интересното попадение в новия сезон е участието на Павел Иванов, който освен с ролите си в Народен театър "Иван Вазов“ стана изключително популярен с превъплъщението си във великия футболист Георги Аспарухов във филма "Гунди – Легенда за любовта“. Тук той ще изиграе криминален образ, като на една от страниците на несъществуващия вестник е загатната романтична връзка между неговия образ и този на Радина Кърджилова. Заглавието е: "Кралицата и звярът на улицата“, пише "Телеграф".
