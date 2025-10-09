© виж галерията Радина Кърджилова открехна мъничко завесата около ролята си в "Под прикритие".



Красавицата пусна няколко кадъра от снимките на новия шести сезон на култовия сериал.



Освен Кърджилова, новите имена са Климентина Фърцова, Велина Георгиева, Павел Иванов.



"Под прикритие 6" се очаква да бъде по-зрелищен и мащабен от всякога. Феновете ще видят завръщането на култови герои като Иво Андонов (Захари Бахаров), Куката (Мариан Вълев), Големия Близнак (Кирил Ефремов), Ния (Йоанна Темелкова), Джаро (Михаил Билалов), припомня "България Днес".