Райна Караянева с 12 операции на носа, има и още
Автор: Екип Burgas24.bg 13:40Коментари (0)206
©
Райна Караянева признава за 12 пластични операции на носа си. Каква е обаче общата бройка на корекциите, които е правила по лицето си водещата на сканалното риалити на Би Ти Ви "Ергенът: Любов в Рая"? Сигурно и самата тя е изгубила бройката. "Уикенд" изрови стари нейни снимки. Трудно е да я разпознаете.

Ако не знаете, че момичето на снимките, които публикуваме, е Райна Караянева преди корекциите, едва ли ще се досетите. Лицето, с което я е създала природата, няма почти нищо общо с това, което виждаме по телевизията и в социалните мрежи в момента. Човек би могъл с право да се замисли дали в това лице е останало нещо естествено, защото не само носът е различен, а и скулите, устните, виждат се дори разлики в брадичката и очите, макар и по-слаби. Промяната във веждите и смяната на зъбите въобще не ги броим. Колко са всъщност операциите? Новата звезда на Би Ти Ви най-вероятно е променяла по няколко пъти всяка от изброените части на лицето си, докато достигне до актуалния си вид.

На първо място, разбира се, е носът, но там няма въпросителни. Притежателката му често е разказвала как легнала под ножа тайно от родителите си в съвсем млада възраст и й нанесли такива поражения, че до скоро се опитвала да ги оправи със серийни операции. Райна сподели наскоро в "Преди обед", че новият й мъж – д-р Стефан Церовски, не харесвал "правени жени" и затова смята, че ако го е познавала още в гимназията, е щяла да си спести скалпелите и мъките в кабинетите за естетична хирургия. Но дали наистина е така и дали водещата е прекратила посещенията си в тези кабинети, след като се е залюбила с доктора?

Няма да коментираме носа й, но какво става с устните на водещата? В "Ергенът" те изглеждат огромни, а от старите снимки се вижда, че в оригинал са с напълно естествена големина и даже могат да минат за тънки. Ако разгледате внимателно снимките й от последните години, ще видите, че толкова голяма уста Караянева показва за първи път, откакто е популярна. Докато беше например с Башар Рахал – нейният официален партньор, преди да се залюби с доктора – тя имаше по-пухкави устни в сравнение с естествените си, но разликата не беше фрапираща. Сега звездата изглежда не просто с уголемени, а направо с подути устни. За уста като нейната в последно време казват, че е "като нажилена от оси". Колко пъти е коригирана, не е ясно, но със сигурност не е нито веднъж, нито два, нито три, а много повече. Очите на звездата също изглеждат различно в сравнение с преди, но какво е правено по тях? Само тесни специалисти могат да обяснят в подробности. 

Със скулите положението е същото като с устата – неестествено изпъкнали, личи, че са преправяни наскоро. Гърдите й са пълни със силикон и нямат нищо общо с предишните, които въобще не са личали под дрехите. А брадичката е неестествено издадена напред. Това се вижда на снимките на Караянева в профил.

Интересно е, че повечето фрапиращи промени като че ли са настъпили в последните две години – след началото на връзката с Церовски. Най-вероятно Райна се опитва да е красива за него, макар че официално твърди, че вече няма да ляга под скалпела.

Прости сметки показват, че едва ли ще сбъркаме, ако към 12-те операции на носа на Караянева добавим още поне 8 корекции и закръглим цифрата на 20. Някой може да контрира с обяснение, че интервенции като слагане на хиалурон в устата не е пластика. На теория ще е прав, но на практика уста, пълна с хиалурон, не е естествена.



