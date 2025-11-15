Райна се оказа "разделена на две“, след като кацна на остров Сейнт Мартен – един от най-интересните карибски острови, който е поделен между Франция и Нидерландия. Певицата шеговито признава, че не знае в коя част да остане по-дълго.Не пропусна и едно от най-известните места там – плажът до летище "Принцес Юлиана“, където самолетите прелитат буквално на метри над главите на туристите. Легендата гласи, че пистата е била изградена така, за да могат боговете на морето да наблюдават безопасното приземяване на самолетите и акостирането на корабите, пише HotArena.