ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Ралица Паскалева издаде нещо много любопитно преди старта на "Игри на волята"
"Игри на волята" е най-трудното предаване за оцеляване в България, дори и в световен мащаб. Снимачният процес трае три месеца без почивен ден. Но за мен най-голямото предизвикателство не е натоварването, а това да остана безпристрастна, когато участниците страдат или ликуват", признава Паскалева пред "Телеграф".
Тази година до нея застава Павел Николов, с когото бързо са намерили синхрон.
"Той се справи мъжки и много достойно. Малко хора си дават сметка колко сложен е снимачният процес – всяко забавяне може да обърка целия график", разказва още актрисата.
Според нея мотото на сезон 7 – "Всичко е различно" – е напълно оправдано. Правилата, локациите, игрите и дори ролята на съветите ще изненадат зрителите.
"Ще има и елемент на късмет, защото в толкова дълго изпитание именно той понякога решава съдбата на участниците", издава Ралица.
В личен план тя черпи сили от вярата. "Аз се събуждам и заспивам с молитва. Хората често се обръщат към Бог само когато имат проблеми, но забравят да благодарят, когато получат щастие. За мен връзката с Господ е постоянна и безусловна", категорична е Паскалева.
Въпреки че пази дистанция на Арената, зад кулисите емоциите често я завладяват.
"Понякога плача – било от смях, било от състрадание. Миналият сезон всички видяха сълзите ми на предложението за брак на Павел. И този сезон ще е наситен с такива моменти", разкрива тя.
А какво ѝ липсва най-много през тези три месеца край Дуранкулак? "Само моето легло. Семейството е с мен и празнуваме заедно дори рождените дни на синовете ми и на съпруга ми. Това е безценно", казва с усмивка Ралица.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 924
|предишна страница [ 1/154 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Любими храни и напитки увреждат трайно мозъка
09:57 / 08.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
На 87 той се завръща по телевизията
21:34 / 07.09.2025
Някои зодии ще усетят пълнолунието по различен начин
19:41 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
12:52 / 06.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета