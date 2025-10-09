Новини
Ралица Паскалева издаде победителя в "Игри на волята"!
Автор: Екип Burgas24.bg 20:39
©
Ралица Паскалева издаде новия победител! Това коментират зрители след вчерашната битка на капитаните в "Игри на волята“.

Причината е, че водещата лепна прякор към Калин, който вчера я спечели - Калин Великолепни.

Калин Великолепни, ти си един от най-подготвените състезатели този сезон. Ти превръщаш всяка битка в спектакъл и тази победа е напълно заслужена, обърна се Ралица Паскалева със суперлативи към него, пише standartnews. 

Миналата година точно тя измисли прякор на Мартин, който впоследствие завоюва първото място и голямата награда – Императора.

Зрителите припомнят, че Мартин получи прякора, заради пъзелите. След това – печелейки две поредни капитански битки, той се сдоби и с прякора Екзекутора на капитани.

Калин към момента има само една екзекуция – вчерашната срещу Кристиан и д-р Коеджикова, коментират зрители.

Калин е на 26 години и се занимава с 3D визуализация и анимация. Извън професията си е с приключенски дух и се занимава със скално катерене, екстремни ски, рафтинг и всякакви високоадреналинови дейности. Определя се като жилав, пъргав и хитър, което смята, че ще му донесе и крайната победа в голямата игра.

Зрители виждат и друго сходство между Калин и миналогодишния шампион Мартин. Императора влезе в "Игри на волята“ като носител на медали от състезания по плуване, карал е всякакви видове сърф, тренирал е катерене, а и сам се определи като победител в своята визитка за екстремното риалити: Не се страхувам, че напускам работа, защото след "Игри на волята“ ще имам 100 000 лева в джоба си. Влизам за победа. Знам, че всички говорят така, но при мен е различно. Не, не съм луд и не си измислям, просто гледам няколко хода напред.



