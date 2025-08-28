Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Разбиха мита, че всичко е пари във футбола днес
Автор: Георги Куситасев 19:23Коментари (0)31
© FB: ФК Кайрат / FC Kairat
Фразата "Всичко е пари във футбола в ден днешен" бе разбита на пух и прах в понеделник вечер когато три дебютанта стигнаха за първи път в своята история до основата фаза на турнира на богатите - Шампионска лига. 

Това са казахстанският Кейрат, кипърският Пафос и норвежкият Бодьо/Глимт. 

Всеки един от тях отстрани отбор с много по-голям бюджет от своя и по-голяма евроистория, доказвайки, че не всичко в цар футбол днес опира до парите. 

Те са и доказателство, че понякога желанието да стигнеш до битки с най-големите е над всичко друго. 

Преглед на цените на тези три отбора показва, че общо футболистите им не струват и 100 милиона евро! 

Играчите на Кейрат са оценени на 13 милиона евро или колкото струват в момента тези на ЦСКА 1948 според специализирания сайт за трансфери и цени на играчи - transfermarkt.com. За сравнение Лудогрец (48.20 милиона евро), Левски (21.70 милиона евро) и ЦСКА (16.75 милиона евро) са по-скъпи от отбор, влязъл в основната фаза на Шампионска лига! 

Казахстанците елиминираха шотландския Селтик, струващ над 130 милиона евро (130.4 млн. евро)! 

Кипърците от Пафос могат да се похвалят, че привлякоха в редиците си звезда като Давид Луиз, но той нямаше принос при елиминирането на сръбския колос Цървена звезда. 

Играчите на островитяните са 4 пъти по-евтини от западните ни съседи - 20.85 милиона евро срещу 79.20 милиона евро. 

Скандинавците от Бодьо/Глимт също елиминираха по-скъп от тях съперник. Норвежкият клуб, който през последните години записва най-големите си успехи (4 пъти шампион на страната) е с обща стойност на играчите си - 54.58 милиона евро. Съперникът - Щурм Грац от Австрия е с цена на футболистите от 57.13 милиона евро.

Тези три тима са доказателство, че с правилна нагласа и с не особено голям бюджет можеш да играеш при най-добрите! Футболът е жив въпреки парите, а не с и заради тях!



Още по темата: общо новини по темата: 4
26.08.2025 »
12.08.2025 »
30.07.2025 »
16.07.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Обичаме да ги хапваме, но освен с удоволствие ни подхранват с вит...
17:05 / 28.08.2025
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето?
15:29 / 28.08.2025
Откриха внушителна ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика
13:34 / 28.08.2025
"ВОДА" ще представи нестандартна инсталация и интересна изложба
17:00 / 27.08.2025
Димитър Маринов ще преподава в Бургас
15:06 / 27.08.2025
Защо имаме тъмни кръгове под очите?
11:19 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
09:55 / 26.08.2025
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Община Бургас ще продава земята под РУМ "Велека", завиши цената с близо половин милион лева
10:50 / 26.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
08:34 / 27.08.2025
В кръвта и урината на полицейския син от Несебър са открити следи от марихуана
15:20 / 26.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Винетки 2025
Кабинетът "Желязков"
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
Изграждане на Национална детска болница в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: