Холивудските звезди се подготвят за Оскарите в неделя вечер. Водещ на 98-мото издание е комикът Конън О'Браян. 

Политическият трилър "Една битка след друга" е фаворит за най-добър филм, но се изправя срещу сериозна конкуренция от вампирския хорър "Грешници", който има рекордните 16 номинации.

Ирландската звезда Джеси Бъкли се счита за твърд фаворит за наградата за най-добра актриса за изпълнението си в "Хамнет".

Но останалите актьорски надпревари са по-оспорвани, след като звезди като Майкъл Б. Джордан, Тимъти Шаламе, Ейми Мадиган, Унми Мосаку и Шон Пен са в надпреварата.