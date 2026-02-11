Разделното хранене и резултатите на кантара след прилагането му
Един от основните принципи е да не се комбинират протеини и въглехидрати, пише ФОКУС. Според тази логика месо, яйца, риба и сирена не трябва да се ядат заедно с хляб, ориз, картофи, паста или зърнени храни. Класически примери за "забранени“ комбинации са пилешко с ориз, пържола с картофи или сандвич с шунка и сирене/кашкавал.
Друго често правило е разделянето на различни видове протеини. Месо и млечни продукти в едно хранене се считат за тежка комбинация, както и месо с яйца. Според теорията това претоварва храносмилателната система и забавя усвояването на храната.
При плодовете ограниченията са още по-строги. Те се препоръчват да се консумират самостоятелно, най-често на празен стомах. Смесването им с други храни, особено с протеини или нишестени въглехидрати, според привържениците на разделното хранене води до ферментация, подуване и дискомфорт. Дори комбинирането на кисели и сладки плодове често се счита за нежелателно.
Мазнините, от своя страна, се третират като "неутрални“, но с ограничения. Те се допускат към зеленчуци и понякога към протеини, но не и към въглехидрати. Пример за проблемна комбинация в този контекст е паста със сметанов сос или картофи с масло.
Важно е обаче да се отбележи, че всички тези правила не произтичат от доказани физиологични механизми, а от теоретични допускания, възникнали в началото на XX век. Съвременната наука показва, че човешкото тяло е напълно способно да разгражда смесени хранения и го прави ежедневно, без това да възпрепятства отслабването.
На практика, когато хората спазват разделно хранене и отслабват, причината обикновено не е "правилната“ комбинация на храни, а по-ограниченият избор, по-малките порции и по-съзнателното отношение към храненето. Самият режим често елиминира калорични и преработени храни, което естествено води до калориен дефицит.
Разделното хранене може да работи като структура или временна рамка за хора, които имат нужда от ред и контрол в менюто си, предупреждава ФОКУС.
