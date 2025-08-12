Новини
Разходи за ремонт: Колко често трябва да сменяте основните части на автомобила?
Автор: Екип Burgas24.bg 16:44
©
Автомобилът изисква редовна поддръжка и смяна на определени части, за да работи безпроблемно и безопасно. Пренебрегването на тези елементи може да доведе не само до скъпи ремонти, но и до сериозни инциденти на пътя. В тази статия Motoexpert.bg разкриват кои са основните компоненти, които трябва да сменяте редовно, колко често се препоръчва да го правите и как правилната поддръжка може да ви спести пари в дългосрочен план.

1. Моторно масло и маслен филтър

Колко често трябва да се сменят?

✅ На всеки 10 000 - 15 000 км или веднъж годишно (в зависимост от производителя и условията на шофиране).

Маслото осигурява смазване на двигателя и намалява триенето между движещите се части. Ако не бъде сменено навреме, то се замърсява и губи своите свойства, което може да доведе до ускорено износване на двигателя и скъпи ремонти.

Съвет: Ако шофирате предимно в градски условия с чести спирания и потегляния, сменяйте маслото по-често.

2. Спирачни накладки и дискове

Колко често трябва да се сменят?

Смяна на накладки – на всеки 30 000 - 50 000 км

Спирачните дискове – на всеки 80 000 - 100 000 км

Спирачките са сред най-важните системи за безопасност в автомобила. Износените накладки и дискове могат значително да намалят ефективността на спирачките и да увеличат спирачния път, което може да доведе до инцидент.

Признаци, че трябва да смените спирачните накладки:

Скърцане или свистене при натискане на педала.Удължен спирачен път.Вибрации в педала на спирачките.

3. Ангренажен ремък

Колко често трябва да се сменя?

✅ На всеки 60 000 - 120 000 км или на 4-6 години

Ангренажният ремък е от съществено значение за синхронизацията на двигателя. Ако той се скъса, последствията могат да бъдат фатални – огънати клапани, повредени бутала и дори цялостен отказ на двигателя, което може да изисква ремонт на стойност няколко хиляди лева.

Съвет: Ако закупите автомобил втора ръка, проверете кога за последно е сменян ангренажният ремък.

4. Акумулатор

Колко често трябва да се сменя?

✅ На всеки 4 - 6 години

Акумулаторът осигурява електрическата енергия, необходима за стартирането на двигателя и работата на електронните системи в автомобила. Ако не бъде сменен навреме, рискувате да останете на пътя с кола, която не запалва.

Признаци, че акумулаторът е за смяна:

Колата стартира трудно, особено при студено време.Намалена яркост на фаровете.Показателната лампа за батерията на таблото свети.5. Гуми

Колко често трябва да се сменят?

✅ Средно на 4 - 5 години или при износване под 3 мм на грайфера

Гумите осигуряват сцепление с пътя и стабилност при управление. Износените гуми увеличават риска от аквапланинг и загуба на контрол над автомобила.

Как да разберете, че гумите са износени?

Дълбочината на грайфера е под 3 мм.Има пукнатини или подутини по гумата.Колата губи сцепление при дъжд.6. Филтри (въздушен, горивен, поленов)

Колко често трябва да се сменят?

Въздушен филтър – на всеки 15 000 - 30 000 км

Горивен филтър – на всеки 40 000 - 60 000 км

Поленов (купе) филтър – на всеки 20 000 км или веднъж годишно

Филтрите играят важна роля за чистотата на въздуха и горивото в автомобила. Ако са замърсени, те намаляват ефективността на двигателя, повишават разхода на гориво и влошават качеството на въздуха в купето.

7. Охладителна течност

Колко често трябва да се сменя?

✅ На всеки 2 - 3 години

Охладителната течност предпазва двигателя от прегряване и корозия. Ако не бъде сменена навреме, може да доведе до проблеми с водната помпа и охлаждащата система.

Признаци, че е време за смяна:

Двигателят загрява бързо.Охладителната течност изглежда мътна или има ръждив цвят.Как да намалите разходите за ремонт?

Редовната поддръжка може да ви спести много разходи в дългосрочен план. Вместо да чакате частите да се износят напълно и да се сблъскате с авария, е по-разумно да следвате препоръчителните интервали за смяна.

Пример: Смяната на масло струва между 150 - 300 лв., но ако двигателят работи с мръсно масло, ремонтът му може да струва няколко хиляди лева.

Къде да направите качествена поддръжка на автомобила?

В сервизната мрежа MOTOEXPERT ще получите:

Пълна диагностика – проверка на двигател, спирачки, гуми и електроника.

Смяна на консумативи с висококачествени части – гаранция за дълготрайна работа.

Професионални механици – редовно обучавани специалисти.

Гаранция във всички обекти от мрежата – за спокойствие и сигурност.

Редовната поддръжка не е излишен разход, а инвестиция в сигурността и дълголетието на вашия автомобил. Не чакайте повредите да станат сериозни – грижете се за колата си навреме и спестете пари в дългосрочен план!








